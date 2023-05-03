Вимагали 35 тис. доларів у місцевого мешканця: у Дніпрі затримали злочинну групу

Як повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області, 27 квітня за місцями мешкання фігурантів відбулися санкціоновані обшуки, в ході яких були вилучені мобільні телефони, банківські картки, інші речові докази та два автомобілі – Toyota Sequoia і Toyota Land Cruiser.
Крім цього, під час обшуку у 50-річного чоловіка вилучено дві гранати та набої. Йому повідомлено про підозру за фактом незаконного зберігання зброї – за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали.
Ще двом зловмисникам, 21 та 27 років, повідомлено про підозру за фактом вимагання – за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Їм загрожує від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Всім трьом затриманим обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі збирають докази для притягнення до кримінальної відповідальності ще чотирьох учасників угрупування.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині син вбив батька.
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