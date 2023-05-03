Забив молотком по голові: на Дніпропетровщині син вбив батька

Як повідомляють у поліції, підозрюваний завдав батькові удари молотком по голові. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Зловмисника затримали. Із місця події вилучили знаряддя злочину – молоток.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідство триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік забив співмешканку до смерті.
Читайте також:
Автор:
Інцидент стався учора вдень, 2 травня.
Під час ракетного удару по Павлограду загинуло двоє нацгвардійців.
Потрібна ваша допомога!
Важлива інформація!