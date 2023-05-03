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Забив молотком по голові: на Дніпропетровщині син вбив батька

Сьогодні 11:44
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У понеділок, 1 травня, в одній із квартир на території Покровського району раніше судимий 24-річний син вбив свого 46-річного батька.

Новости Днепра про Забив молотком по голові: на Дніпропетровщині син вбив батька

Як повідомляють у поліції, підозрюваний завдав батькові удари молотком по голові. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Зловмисника затримали. Із місця події вилучили знаряддя злочину – молоток.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік забив співмешканку до смерті.

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Новости Днепра про Забив молотком по голові: на Дніпропетровщині син вбив батькаУкраїнська

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