Вбив людину: на Дніпропетровщині розшукують 31-річного чоловіка

У Дніпропетровській області розшукують 31-річного Артема Маргаряна, якого звинувачують у вбивстві.
Наразі його місцезнаходження невідоме. Тому поліція просить допомоги у пошуках.
Про це пише “Інформатор”.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, будь ласка, зателефонуйте до поліції за телефоном: (096) 285-80-00 або на лінію “102”.
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Також ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 38-річну жінку, яка переховується від суду. Крім того, поліція Нікопольського району розшукує двох місцевих мешканців.
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