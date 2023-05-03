Стали відомі побробиці нічної атаки Дніпра дронами, – Лисак

Але один Shahed-136 все ж дiстався цiлi. У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили.
Мешканці мiста не постраждали.
На мiсцi ще працюють рятувальники. Наслiдки атаки уточнюються.
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