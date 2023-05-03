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Стали відомі побробиці нічної атаки Дніпра дронами, – Лисак

Сьогодні 08:00
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Вночi оборонці неба з повітряного командування "Схiд" збили над Днiпропетровщиною 7 дронiв.

Новости Днепра про Стали відомі побробиці нічної атаки Дніпра дронами, - Лисак

Але один Shahed-136 все ж дiстався цiлi. У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили.

Мешканці мiста не постраждали.

На мiсцi ще працюють рятувальники. Наслiдки атаки уточнюються.

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