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У Дніпрі ДСНС-ники врятували на пожежі жінку та собаку (ВІДЕО)

Сьогодні 18:51
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Сьогодні, 2 травня, о 16:12 на лінію «101» повідомили, що з квартири одного із будинків на проспекті Богдана Хмельницького йде густий дим.

Новости Днепра про У Дніпрі ДСНС-ники врятували на пожежі жінку та собаку (ВІДЕО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно прибули рятувальники, вони встановили, що на третьому поверсі будинку горить квартира.

ДСНС-ники потрапили до задимленої оселі та виявили там жінку. Вони винесли постраждалу на свіже повітря та передали медикам для подальшої госпіталізації. Також під час ліквідації займання вогнеборці врятували собаку. 

Новости Днепра про У Дніпрі ДСНС-ники врятували на пожежі жінку та собаку (ВІДЕО)

Пожежу локалізували о 16:34 та ліквідували о 16:51. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на загальній площі 15 кв. м.

До місця виклику залучили 16 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі ДСНС-ники врятували на пожежі жінку та собаку (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі ДСНС-ники врятували на пожежі жінку та собаку (ВІДЕО)Русский

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