В Днепре ГСЧС-ники спасли на пожаре женщину и собаку (ВИДЕО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно прибыли спасатели, они установили, что на третьем этаже дома горит квартира.
ГСЧС-ники попали в задымленную квартиру и обнаружили там женщину. Они вынесли пострадавшую на свежий воздух и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Также во время ликвидации возгорания пожарные спасли собаку.
Пожар локализовали в 16:34 и ликвидировали в 16:51. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на общей площади 15 кв. м.
К месту вызова привлекли 16 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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