В Днепре ГСЧС-ники спасли на пожаре женщину и собаку (ВИДЕО)

Сегодня, 2 мая, в 16:12 на линию «101» сообщили, что из квартиры одного из домов на проспекте Богдана Хмельницкого идет густой дым.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно прибыли спасатели, они установили, что на третьем этаже дома горит квартира.

ГСЧС-ники попали в задымленную квартиру и обнаружили там женщину. Они вынесли пострадавшую на свежий воздух и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Также во время ликвидации возгорания пожарные спасли собаку.

Пожар локализовали в 16:34 и ликвидировали в 16:51. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на общей площади 15 кв. м.

К месту вызова привлекли 16 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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