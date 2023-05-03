Убил человека: на Днепропетровщине разыскивают 31-летнего мужчину

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, позвоните в полицию по телефону: (096) 285-80-00 или на линию «102».

Пока его местонахождение неизвестно. Потому полиция просит помощи в поисках.

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