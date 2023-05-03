Убил человека: на Днепропетровщине разыскивают 31-летнего мужчину

В Днепропетровской области разыскивают 31-летнего Артема Маргаряна, которого обвиняют в убийстве.
Пока его местонахождение неизвестно. Потому полиция просит помощи в поисках.
Об этом пишет «Информатор».
Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, позвоните в полицию по телефону: (096) 285-80-00 или на линию «102».
Важна любая информация!
Также мы писали, что в Днепропетровской области разыскивают 38-летнюю женщину, которая скрывается от суда. Кроме того, полиция Никопольского района разыскивает двух местных жителей.
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