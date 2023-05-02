На Дніпропетровщині розшукують 38-річну жінку, яка переховується від суду

У Дніпропетровській області правоохоронці розшукують 38-річну Лінську Олену Вікторівну. Її звинувачують у крадіжці та побитті людини.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Зазначається, що востаннє жінка проживала у місті Підгородне. Наразі правопорушниця переховується від суду.
Тому, якщо ви бачили цю жінку або знаєте, де вона може бути, будь ласка, повідомте в поліцію за номером телефону: (096) 285-80-00 або на лінію “102”.
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