На Дніпропетровщині розшукують 38-річну жінку, яка переховується від суду

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У Дніпропетровській області правоохоронці розшукують 38-річну Лінську Олену Вікторівну. Її звинувачують у крадіжці та побитті людини.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що востаннє жінка проживала у місті Підгородне. Наразі правопорушниця переховується від суду.

Тому, якщо ви бачили цю жінку або знаєте, де вона може бути, будь ласка, повідомте в поліцію за номером телефону: (096) 285-80-00 або на лінію “102”.

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