В Днепропетровской области разыскивают 38-летнюю женщину, которая скрывается от суда

В Днепропетровской области правоохранители разыскивают 38-летнюю Линскую Елену Викторовну. Ее обвиняют в краже и избиении человека.
Об этом сообщает «Информатор».
В последний раз женщина проживала в городе Подгородное. Сейчас правонарушительница скрывается от суда.
Поэтому, если вы видели эту женщину или знаете, где она может быть, пожалуйста, сообщите в полицию по телефону: (096) 285-80-00 или на линию “102”.
Важна любая информация!
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