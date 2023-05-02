В Днепропетровской области разыскивают 38-летнюю женщину, которая скрывается от суда

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В Днепропетровской области правоохранители разыскивают 38-летнюю Линскую Елену Викторовну. Ее обвиняют в краже и избиении человека.

Об этом сообщает «Информатор».

В последний раз женщина проживала в городе Подгородное. Сейчас правонарушительница скрывается от суда.

Поэтому, если вы видели эту женщину или знаете, где она может быть, пожалуйста, сообщите в полицию по телефону: (096) 285-80-00 или на линию “102”.

Важна любая информация!

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