У Дніпрі молодий чоловік стрибнув з Амурського мосту: що з ним - Днепр Инфо
У Дніпрі молодий чоловік стрибнув з Амурського мосту: що з ним
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Сегодня 10:58

Інцидент стався учора вдень, 2 травня.

Новости Днепра про У Дніпрі молодий чоловік стрибнув з Амурського мосту: що з ним

28-річний чоловік стрибнув з Амурського мосту.

Попередньо відомо, що причиною такого вчинку стала сварка.

Про це повідомляє “Інформатор”.

На місце викликали правоохоронців. На щастя, чоловіка вдалося врятувати. Його госпіталізували.

Усі обставини події будуть встановлювати поліцейські.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знайшли мертвим безвісти зниклого 21-річного хлопця: зістрибнув з моста.

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Новости Днепра про У Дніпрі молодий чоловік стрибнув з Амурського мосту: що з нимУкраїнська

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