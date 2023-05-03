28-річний чоловік стрибнув з Амурського мосту.
Попередньо відомо, що причиною такого вчинку стала сварка.
Про це повідомляє “Інформатор”.
На місце викликали правоохоронців. На щастя, чоловіка вдалося врятувати. Його госпіталізували.
Усі обставини події будуть встановлювати поліцейські.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знайшли мертвим безвісти зниклого 21-річного хлопця: зістрибнув з моста.
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