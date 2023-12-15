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  • ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елок

ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елок

Сегодня 17:50
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Традиционно под Новый год в Днепре появляются вакансии с временной занятостью – сотрудники нужны на краткий срок, пока длятся праздники, но в части вакансий в дальнейшем соискатель может рассчитывать на продолжение трудовых отношений.

Новости Днепра про ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елок

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 вакансий для новогодней подработки в Днепре.

Сеть супермаркетов ищет «смаковершників», то есть курьеров, которые будут разводить продукцию магазина на автомобиле. Предлагают гибкий график работы, скидки на товары собственного производства, оплату труда два раза в месяц и доплату за работу в непогоду, компенсацию топлива и страховку от несчастных случаев пока курьер будет в дороге. От соискателя требуется комплектовать заказы и доставлять их потребителям, а также вежливо и приветливо общаться с покупателями. Также от курьера требуется знать правила дорожного движения и иметь смартфон, куда можно установить специальную программу от супермаркета. Платить обещают от 26 до 46 тыс грн в месяц.

Новости Днепра про ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елок

Упаковщик подарков в Днепре может заработать от 10 до 15 тыс грн. Все, что требуется от соискателя – отсутствие вредных привычек, ответственность, активность, дисциплинированность и быстрый темп работы. Нужно будет комплектовать и упаковывать товар для отправки, фасовать его и сканировать-маркировать.

Новости Днепра про ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елок

Для охраны точки продажи елок требуется охранник. Работа сезонная, последний рабочий день – 31 декабря. Зарплата – 5-7 тыс грн. Охранять елки нужно будет сидя в теплой машине. Рабочее время с 21:00 до 9:00. Один выход оценивается в 500 грн.

Новости Днепра про ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елок

От 12 до 14 тыс грн в Днепре может заработать аниматор – его ищут в ресторан, где есть детская комната. Среди основных требований – ответственность, умение работать с детьми разного возраста, терпение, стрессоустойчивость, уравновешенность. Оплата почасовая. Рабочий день – с 13: 00 до 21:00.

Новости Днепра про ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елок

Кладовщик, который будет совмещать свои обязанности с работой курьера по доставке товара на почту может заработать в Днепре до 10 тыс грн в месяц. В обязанности соискателя входит не только упаковка товара, но и оформление накладных в кабинете Новой почты, Укрпочты и «Розетки», отгрузка заказов в отделениях.

Новости Днепра про ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елок

 

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Новости Днепра про ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елокУкраїнська Новости Днепра про ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елокРусский

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