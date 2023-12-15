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  • Как менялся стадион «Днепр-Арена» с момента открытия: занятия школьников, огромный рынок и матчи сборной (ФОТО)

Как менялся стадион «Днепр-Арена» с момента открытия: занятия школьников, огромный рынок и матчи сборной (ФОТО)

Сегодня 12:45
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«Днепр-Арена» один из самых известны стадионов в Украине. Тут проходили матчи сборной, планировалось, что стадион будет принимать и игры «Евро-2012», под эту цель его и реконструировали, но не случилось.

Новости Днепра про Как менялся стадион «Днепр-Арена» с момента открытия: занятия школьников, огромный рынок и матчи сборной (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как менялся стадион с момента открытия.

Первый стадион на месте «Днепр-Арены» появился в 1939 году. До этого на его месте находилось старинное городское кладбище Екатеринослава и Воскресенская церковь. В 1935 году кладбище решили снести. В 1940-х годах на новом стадионе играла местная команда «Сталь», которая в 1961 году стала называться «Днепр».

Новости Днепра про Как менялся стадион «Днепр-Арена» с момента открытия: занятия школьников, огромный рынок и матчи сборной (ФОТО)

Со дня своего открытия стадион несколько раз менял название. Сначала это была «Сталь», потом он стал «Металлург», а теперь носит название «Днепр-Арена».

В 1966 году в Днепре появился новый стадион «Метеор» и футбольные матчи стали проводить там, а «Металлург» превратился в место для проведения уроков физкультуры школьников близлежащих учебных заведений.

Новости Днепра про Как менялся стадион «Днепр-Арена» с момента открытия: занятия школьников, огромный рынок и матчи сборной (ФОТО)

«Мы с мужем в 1980-1990-е каждое утро на этом стадионе делали пробежку и зарядку. Нас таких много было. Потом, когда началась реконструкция стадиона, всем утренним бегунам пришлось искать новые места для пробежек и мы переместились на стадион соседней школы», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Ксения Некрасова.

Новости Днепра про Как менялся стадион «Днепр-Арена» с момента открытия: занятия школьников, огромный рынок и матчи сборной (ФОТО)

Постепенно поле приходило в негодность, заниматься бегом или другими видами спорта, а тем более играть в футбол на нем было сложно, но иногда матчи проводились. А в 1990-е в окружении футбольных трибун разместился огромный вещевой рынок «Металлург».

Новости Днепра про Как менялся стадион «Днепр-Арена» с момента открытия: занятия школьников, огромный рынок и матчи сборной (ФОТО)
«Я с 1989 года крути там наматывал 4 года на физкультуре, потом еще года три по рынку гулял в поисках счастья» — вспоминает в социальной сети  Facebook житель Днепра Игорь Кикос.

Новости Днепра про Как менялся стадион «Днепр-Арена» с момента открытия: занятия школьников, огромный рынок и матчи сборной (ФОТО)

В начале 2000-х торговцев со стадиона выселили, а его решили реконструировать. Первый официальный матч на «Днепр-Арене» состоялся 29 сентября 2008 года.

фото: Грицаенко С, Рязанов В, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Как менялся стадион «Днепр-Арена» с момента открытия: занятия школьников, огромный рынок и матчи сборной (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как менялся стадион «Днепр-Арена» с момента открытия: занятия школьников, огромный рынок и матчи сборной (ФОТО)Русский

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