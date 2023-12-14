Как оформить субсидию для арендованной квартиры в Днепре: инструкция

Журналисты dnepr.info разбирались, какие документы нужны для оформления субсидии тем, кто снимает жилье в аренду в Днепре.
Оформить субсидию арендатор квартиры может только в том случае, если у него есть официальный договор об аренде недвижимости с хозяином жилья. В другом случае это будет невозможно. Также оформить субсидию может владелец квартиры в доме, который еще не сдан в аренду, но счета за электричество или газ уже могут приходить, а также внутренне-перемещенные лица. При этом иметь договор об аренде жилья им не обязательно, достаточно предоставить документы, подтверждающие проживание в регионе, например, справку ВПО.
Субсидия оформляется на такие коммунальные услуги: газ, вода, отопление, электричество, управление многоквартирным домом, установка, замена и обслуживание узлов коммерческого учета, вывоз мусора, покупку сжиженного газа, твердого и редкого печного бытового топлива.
У каждой семьи процент оплаты индивидуальный и размер субсидии высчитывается по специальной формуле. Среднемесячный доход домохозяйства делится на количество проживающих в квартире или доме человек и определяется среднемесячный доход на человека. Потом эта сумма делится на размер прожиточного минимума на человека в расчете на месяц. Полученный результат делится на 2 и умножается на 15% в так определяется процент от среднемесячного общего дохода. После этого рассчитывается размер обязательной части платежа и умножается на среднемесячный общий доход домохозяйства.
Оформить субсидию можно двумя способами – онлайн – на портале ПФУ Украины, приложении или сайте «Дії» или офлайн – для этого нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда по месту фактического проживания человека. В бумажном виде заявления на предоставление субсидии можно отнести в исполнительный комитет сельского или городского совета, в ЦНАП.
Для оформления субсидии арендаторы квартиры необходимо написать заявление о ее назначении и подать договор аренды жилья, а также декларацию о доходах всех совершеннолетних членов семьи.
Отказать в назначении субсидии могут, если за квартирой числится долг более 680 грн за коммунальные услуги. Не дадут помощь, если общая площадь жилого помещение превышает 130 кв м для квартир и 230 кв м для домов. Семья имеет транспорт, которому не более 5 лет. В семье есть те, кто получает зарплату меньше минимальной или кем-то из членов была совершена покупка на более чем 50 тыс грн.
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