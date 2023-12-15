Як змінювався стадіон «Дніпро-Арена» з моменту відкриття: заняття школярів, величезний ринок та матчі збірної (ФОТО)

«Дніпро-Арена» один із найвідоміших стадіонів в Україні. Тут проходили матчі збірної, планувалося, що стадіон прийматиме і ігри «Євро-2012», під цю мету його реконструювали, але не сталося.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як змінювався стадіон із моменту відкриття.

Перший стадіон на місці «Дніпро-Арени» з’явився 1939 року. До цього на його місці знаходився старовинний міський цвинтар Катеринослава та Воскресенська церква. 1935 року цвинтар вирішили знести. У 1940-х роках на новому стадіоні грала місцева команда «Сталь», яка у 1961 році стала називатися «Дніпро».

З дня відкриття стадіон кілька разів змінював назву. Спочатку це була «Сталь», потім він став «Металург», а тепер має назву «Дніпро-Арена».

1966 року в Дніпрі з’явився новий стадіон «Метеор» і футбольні матчі стали проводити там, а «Металург» перетворився на місце для проведення уроків фізкультури школярів довколишніх навчальних закладів.

«Ми з чоловіком у 1980-1990-ті щоранку на цьому стадіоні робили пробіжку та зарядку. Нас таких було багато. Потім, коли розпочалася реконструкція стадіону, всім ранковим бігунам довелося шукати нові місця для пробіжок і ми перемістилися на стадіон сусідньої школи», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Ксенія Некрасова.

Поступово поле занепадало, займатися бігом або іншими видами спорту, а тим більше грати у футбол на ньому було складно, але іноді матчі проводилися. А у 1990-ті в оточенні футбольних трибун розмістився величезний речовий ринок «Металург».

«Я з 1989 року крути там намотував 4 роки на фізкультурі, потім ще років зо три по ринку гуляв у пошуках щастя» – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Ігор Кікос.

На початку 2000-х торговців із стадіону виселили, а його вирішили реконструювати. Перший офіційний матч на «Дніпро-Арені» відбувся 29 вересня 2008 року.

фото: Грицаєнко С, Рязанов В, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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