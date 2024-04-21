СК Дніпро-1 втратив очки у матчі з “Вересом”

Черговий невдалий матч від підопічних Максимова.

Один з лідерів УПЛ СК Дніпро-1 знову втратив очки у матчі з аутсайдером.

Дніпряни завітали до Рівного, де місцева команда намагається за 5 турів до кінця уникнути вильоту.

Попре стартовий натиск гостей, рахунок відкрив саме “Верес”. На 18-й хвилині грубо помилився Сваток і Дахновський одразу ж за це покарав влучним ударом.

Після цього СК Дніпро-1 на деякий час просто перестав грати. Тренеру довелося навіть змінювати Танчика у середині першого тайму.

Майже одразу після заміни забив Адамюк, але це кардинально не змінило малюнок матчу. Чергова втрата очок майже ставить хрест на медальних амбіціях СК Дніпро.

Сьогодні ми повідомляли, що колишній нападник “Дніпра” Артем Довбик забив вже 18-й гол в іспанській Прімері.

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