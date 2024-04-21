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Нападників на поліцейських затримано: їм загрожує довічне ув’язнення

Сьогодні 15:35
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Двох нападників на поліцейських у Вінницькій області затримали.

Новости Днепра про Нападників на поліцейських затримано: їм загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було вставлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників, — йдеться у дописі очільника Нацполіції.
 
Слідство буде з’ясовувати мотиви скоєння жахливого злочину.
 
Відкрито кримінальне провадження за статтею 348. Нападникам загрожує довічне ув’язнення.
 
Нагадаємо що вчора, 20 квітня, близько 2 години ночі на Вінниччині поліцейські зупинили авто у якому перебували двоє чоловіків для перевірки. 
 
Під час перевірки зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення.
 
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Новости Днепра про Нападників на поліцейських затримано: їм загрожує довічне ув'язненняУкраїнська Новости Днепра про Нападників на поліцейських затримано: їм загрожує довічне ув'язненняРусский

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