Нападників на поліцейських затримано: їм загрожує довічне ув’язнення

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.
Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було вставлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників, — йдеться у дописі очільника Нацполіції.
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