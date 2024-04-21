Нападників на поліцейських затримано: їм загрожує довічне ув’язнення

Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було вставлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників, — йдеться у дописі очільника Нацполіції.