У Дніпрі на алеї сакур з’явилися десятки паперових літачків: у чому справа

Акція проходить на території університету науки та технологій.
Мета ініціативи — пригорнути увагу світової спільноти до повномасштабної війни в Україні.
На літачках часто пишуть заклик “We need F-16”. Поруч знаходиться банер, з аналогічним дописом.
Ці багатоцільові винищувачі можуть допомогти закрити небо над Україною.
Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Дніпро та область 19 квітня загинуло 9 людей, ще 29 отримали поранення.
Фотографії виклала Ольга Щукіна у своєму Facebook.
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