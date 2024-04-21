У Дніпрі на алеї сакур з’явилися десятки паперових літачків: у чому справа

У Дніпрі на алеї організували акцію із закликом до партнерів передати Україні літаки F-16.

Акція проходить на території університету науки та технологій.

Мета ініціативи — пригорнути увагу світової спільноти до повномасштабної війни в Україні.

На літачках часто пишуть заклик “We need F-16”. Поруч знаходиться банер, з аналогічним дописом.

Ці багатоцільові винищувачі можуть допомогти закрити небо над Україною.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Дніпро та область 19 квітня загинуло 9 людей, ще 29 отримали поранення.

Фотографії виклала Ольга Щукіна у своєму Facebook.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: