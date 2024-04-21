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  • У Дніпрі на алеї сакур з’явилися десятки паперових літачків: у чому справа

У Дніпрі на алеї сакур з’явилися десятки паперових літачків: у чому справа

Сьогодні 15:03
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У Дніпрі на алеї організували акцію із закликом до партнерів передати Україні літаки F-16.

Новости Днепра про У Дніпрі на алеї сакур з'явилися десятки паперових літачків: у чому справа

Акція проходить на території університету науки та технологій.

Мета ініціативи — пригорнути увагу світової спільноти до повномасштабної війни в Україні. 

На літачках часто пишуть заклик “We need F-16”. Поруч знаходиться банер, з аналогічним дописом.

Новости Днепра про У Дніпрі на алеї сакур з'явилися десятки паперових літачків: у чому справа

Ці багатоцільові винищувачі можуть допомогти закрити небо над Україною.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Дніпро та область 19 квітня загинуло 9 людей, ще 29 отримали поранення.

Фотографії виклала Ольга Щукіна у своєму Facebook.

Новости Днепра про У Дніпрі на алеї сакур з'явилися десятки паперових літачків: у чому справа

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Новости Днепра про У Дніпрі на алеї сакур з'явилися десятки паперових літачків: у чому справаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на алеї сакур з'явилися десятки паперових літачків: у чому справаРусский

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