Стало відомо, коли розпочнуться літні канікули у Дніпрі

У Дніпрі школи можуть самостійно вирішують коли діти підуть на канікули.
Загалом, останній дзвоник запланований на 31 травня, а літні канікули починаються вже наступного дня.
Учні випускних класів як завжди будуть навчатися трохи довше, через підготовку до НМТ.
Відзначимо, що на Запоріжжі освітній процес триватиме до 1 липня, через велику кількість повітряних тривог та тривалу дистанційну освіту.
Сьогодні ми писали про те, що колишній нападник “Дніпра” забив вже 18-й гол у Ла Лізі.
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