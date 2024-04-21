Стало відомо, коли розпочнуться літні канікули у Дніпрі

Важлива інформація для школярів та їх батьків.

У Дніпрі школи можуть самостійно вирішують коли діти підуть на канікули.

Загалом, останній дзвоник запланований на 31 травня, а літні канікули починаються вже наступного дня.

Учні випускних класів як завжди будуть навчатися трохи довше, через підготовку до НМТ.

Відзначимо, що на Запоріжжі освітній процес триватиме до 1 липня, через велику кількість повітряних тривог та тривалу дистанційну освіту.

Сьогодні ми писали про те, що колишній нападник “Дніпра” забив вже 18-й гол у Ла Лізі.

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