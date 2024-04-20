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На Вінниччині вночі невідомі застрелили одного поліцейського, іншого поранили

Сьогодні 12:33
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Сьогодні близько другої години ночі на Вінниччині невідомі розстріляли поліцейських.

Новости Днепра про На Вінниччині вночі невідомі застрелили одного поліцейського, іншого поранили

Про це повідомляє Поліція Вінницької області у соцмережах.

Сьогодні, 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений, — йдеться у повідомленні поліції.
 
Вже вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину.
 
У Вінницькій та Одеській області введено поліцейську операцію. Орієнтування на осіб передані усім підрозділам Нацполіції.
 
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Новости Днепра про На Вінниччині вночі невідомі застрелили одного поліцейського, іншого поранилиУкраїнська

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