На Вінниччині вночі невідомі застрелили одного поліцейського, іншого поранили

Про це повідомляє Поліція Вінницької області у соцмережах.
Сьогодні, 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений, — йдеться у повідомленні поліції.
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