У Новокодацькому районі Дніпра блискавка вбила 45-річного чоловіка

Шокуючий нещасний випадок трапився вчора у Дніпрі.

Про це повідомляє “Інформатор” із посиланням на власні джерела.

Вчора у місті серйозно вирувала непогода, надвечір у різних районах бачили блискавку та чули грім.

Під час негоди біля власного будинку від удару блискавки помер 45-річний чоловік.

Інцидент трапився на вулиці Старий Шлях.

На місце одразу викликали бригаду швидкої допомоги. На жаль, чоловік помер від отриманих травм.

Якщо ви на вулиці під час негоди, уникайте високих дерев та металоконструкцій біля яких ростуть дерева.

Вдома краще вимкнути електроприлади та триматися подалі від вікон.

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