Колишній нападник “Дніпра” Довбик забив 18-й гол у Прімері

Форвард Жирони Артем Довбик забив вже 18-й гол в іспанській Прімері.
У домашньому матчі з “Кадісом” Артем на 71-й хвилині розібрався із захисником та забив гол прицільним ударом у дальній кут воріт Ледесми.
Українець розпочав гру у старті і постійно створював загрозу для воріт суперника.
Перемога стала історичною для команди Артема, вона дозволили Жироні гарантувати місце у Єврокубках на наступний сезон.
У заліку бомбардирів нападник відірвався від Роберта Левандовскі та Джуда Белінгема. Обидва мають шанс поповнити свій бомбардирський рахунок у сьогоднішньому Класіко.
За системою гол + пас Довбик також одноосібний лідер із 23 очками.
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