Колишній нападник “Дніпра” Довбик забив 18-й гол у Прімері

Колишній нападник "Дніпра" продовжує ставити голеадорські рекорди.

Форвард Жирони Артем Довбик забив вже 18-й гол в іспанській Прімері.

У домашньому матчі з “Кадісом” Артем на 71-й хвилині розібрався із захисником та забив гол прицільним ударом у дальній кут воріт Ледесми.

Українець розпочав гру у старті і постійно створював загрозу для воріт суперника.

Перемога стала історичною для команди Артема, вона дозволили Жироні гарантувати місце у Єврокубках на наступний сезон.

У заліку бомбардирів нападник відірвався від Роберта Левандовскі та Джуда Белінгема. Обидва мають шанс поповнити свій бомбардирський рахунок у сьогоднішньому Класіко.

За системою гол + пас Довбик також одноосібний лідер із 23 очками.

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