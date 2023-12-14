Як оформити субсидію для орендованої квартири у Дніпрі: інструкція

Незважаючи на те, що опалювальний сезон у Дніпрі вже місяць як стартував, оформити субсидію на оплату комунальних послуг можна будь-якої пори року. А ось допомогу на оплату комунальних послуг заявник отримає так, начебто оформив субсидію з початку опалювального сезону. Претендувати на її здобуття може як власник, так і орендар житла.

Журналісти dnepr.info розбиралися, які документи потрібні для оформлення субсидії тим, хто винаймає житло в оренду в Дніпрі.

Оформити субсидію орендар квартири може лише в тому випадку, якщо він має офіційний договір про оренду нерухомості з господарем житла. В іншому випадку це буде неможливо. Також оформити субсидію може власник квартири в будинку, який ще не зданий в оренду, але рахунки за електрику чи газ вже можуть надходити, а також внутрішньо-переміщені особи. При цьому мати договір про оренду житла їм не обов’язково, достатньо надати документи, які б підтверджували проживання в регіоні, наприклад, довідку ВПО.

На оплату яких послуг можна отримати субсидію

Субсидія оформляється на такі комунальні послуги: газ, вода, опалення, електрика, управління багатоквартирним будинком, встановлення, заміна та обслуговування вузлів комерційного обліку, вивіз сміття, купівлю скрапленого газу, твердого та рідкісного пічного побутового палива.

Який розмір субсидії для орендаря

У кожної сім’ї відсоток оплати індивідуальний та розмір субсидії вираховується за спеціальною формулою. Середньомісячний дохід домогосподарства ділиться на кількість осіб, що проживають у квартирі або будинку, і визначається середньомісячний дохід на людину. Потім ця сума ділиться на розмір прожиткового мінімуму на людину з розрахунку на місяць. Отриманий результат ділиться на 2 і множиться на 15% – так визначається відсоток від середньомісячного загального доходу. Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу та множиться на середньомісячний загальний дохід домогосподарства.

Як отримати субсидію орендарю

Оформити субсидію можна двома способами – онлайн – на порталі ПФУ України, додатку або на сайті «Дії» або офлайн – для цього потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання людини. У паперовому вигляді заяви на надання субсидії можна віднести до виконавчого комітету сільської чи міської ради, до ЦНАПу.

Які документи необхідні

Для оформлення субсидії орендарю квартири необхідно написати заяву про її призначення та подати договір оренди житла, а також декларацію про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї.

Коли орендарю можуть відмовити у субсидії

Відмовити у призначенні субсидії можуть, якщо за квартирою є борг понад 680 грн за комунальні послуги. Не дадуть допомоги, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв м для квартир і 230 кв м для будинків абл якщо родина має транспорт, якому трохи більше 5 років. Крім цього не нададуть субсидію родині, в якій хтось отримує зарплату меншу за мінімальну або кимось із членів було здійснено покупку на більш ніж 50 тис грн.

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