Скільки у Дніпрі просять за квартири у півпідвальних приміщеннях та як вони виглядають (ФОТО)

У Дніпрі продається велика кількість квартир на цокольних поверхах. Коштують вони дешевше, ніж звичайна квартира на першому поверсі, так що при покупці такого житла можна заощадити і замість однокімнатної у спальному районі міста купити двокімнатну у центрі за аналогічні гроші.

Але водночас, житло в такій квартирі пов’язане з низкою незручностей, і перша з яких – вид із вікна. Під вікнами постійно хтось ходитиме, а багато – і заглядатиме, тому їх завжди доведеться тримати заштореними. Для тих, кого це не бентежить, журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-7 квартир які знаходяться на цокольному поверсі і виставлені на продаж.

За 973 тис. грн у Дніпрі можна купити однокімнатну квартиру на цокольному поверсі 2-х поверхового будинку. Загальна площа квартири – 29 кв м. Знаходиться житло в районі проспекту Івана Мазепи. Вікна виходять на червону лінію.

За 1,1 млн грн можна купити трикімнатну квартиру на проспекті Гагаріна у Дніпрі. Знаходиться вона у п’ятиповерховому будинку. В оголошенні сказано, що незважаючи на цокольний поверх, квартира тепла та суха, в ній немає вогкості, а одне з вікон виходить на червону лінію.

Загальна площа квартири 52 кв м. Стан житловий, на вікнах – грати.

За 1,6 млн грн у Дніпрі можна придбати двокімнатну квартиру на цокольному поверсі будинку, розташованого на початку проспекту Яворницького. Квартира у житловому стані. Загальна площа 46 кв м, Поверх хоч і цокольний, але високий.

Автор оголошення стверджує, що у квартирі не сиро, не холодно, двір, де знаходиться будинок закритий. Є місце для паркування авто.

Стільки ж просять за двокімнатну квартиру яка розташована в районі вулиці Робочої. Загальна площа приміщення – 48 кв м. Стан – житловий. Опалення – індивідуальне, газове. Житло знаходиться у п’ятиповерховому будинку. Новому господареві залишається побутова техніка. Двір закритий і охороняється, всюди стоять камери.

Також 1,6 млн грн коштуватиме трикімнатна квартира на вулиці Святослава Хороброго. Загальна площа приміщення 61,5 кв м, планування роздільне. У квартирі зроблений ремонт, є автономне опалення та підлога з підігрівом.

Продається з меблями та технікою. На вікнах стоять ґрати. Територія двору закрита від сторонніх.

За 2 млн грн у Дніпрі можна купити двокімнатну квартиру біля парку Шевченка. Знаходиться житло у п’ятиповерховій «сталінці», і хоч це і цокольний поверх, але він знаходиться високо. Загальна площа 47 кв м, на вікнах стоять ґрати, проведено централізоване опалення, встановлено газовий котел.

Автор оголошення стверджує, що будинок знаходиться у тихому районі, а під’їзд – чистий.

Також за 2 млн грн можна купити двокімнатну квартиру, розташовану у будинку-«сталінці» неподалік від стадіону «Дніпро-Арена». Загальна площа квартири 66,9 кв м, є дві великі кімнати, кухня-їдальня та санвузол.

У квартирі є газова колонка, кондиціонери. Житло, як стверджує продавець, сухе та тепле. Будинок знаходиться в закритому дворі, під охороною.

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