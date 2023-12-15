ТОП-5 «новорічних» вакансій у Дніпрі: шукають «смаковершників» та охоронців для ялинок

Традиційно під Новий рік у Дніпрі з'являються вакансії з тимчасовою зайнятістю – співробітники потрібні на короткий термін, поки тривають свята, але щодо вакансій надалі здобувач може розраховувати на продовження трудових відносин.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 вакансій для новорічного підробітку у Дніпрі.

Мережа супермаркетів шукає «смаковершників», тобто кур’єрів, які розводитимуть продукцію магазину автомобілем. Пропонують гнучкий графік роботи, знижки на товари власного виробництва, оплату праці двічі на місяць та доплату за роботу в негоду, компенсацію палива та страховку від нещасних випадків, поки кур’єр буде в дорозі. Від претендента потрібно комплектувати замовлення та доставляти їх споживачам, а також ввічливо та привітно спілкуватися з покупцями. Також від кур’єра потрібно знати правила дорожнього руху та мати смартфон, куди можна встановити спеціальну програму від супермаркету. Платити обіцяють від 26 до 46 тис грн на місяць.

Пакувальник подарунків у Дніпрі може заробити від 10 до 15 тис грн. Все, що потрібно від претендента – відсутність шкідливих звичок, відповідальність, активність, дисциплінованість та швидкий темп роботи. Потрібно буде комплектувати та упаковувати товар для відправлення, фасувати його та сканувати-маркувати.

Для охорони точки продажу ялинок потрібний охоронець. Робота сезонна, останній робочий день – 31 грудня. Зарплата – 5-7 тис. грн. Охороняти ялинки потрібно буде сидячи у теплій машині. Робочий час з 21:00 до 9:00. Один вихід оцінюється у 500 грн.

Від 12 до 14 тис грн у Дніпрі може заробити аніматор – його шукають до ресторану, де є дитяча кімната. Серед основних вимог – відповідальність, уміння працювати з дітьми різного віку, терпіння, стійкість до стресу, врівноваженість. Оплата погодинна. Робочий день – з 13:00 до 21:00.

Комірник, який поєднуватиме свої обов’язки з роботою кур’єра з доставки товару на пошту, може заробити в Дніпрі до 10 тис грн на місяць. До обов’язків претендента входить не лише упаковка товару, а й оформлення накладних у кабінеті Нової пошти, Укрпошти та «Розетки», відвантаження замовлень у відділеннях.

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