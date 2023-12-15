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  • ТОП-5 «новорічних» вакансій у Дніпрі: шукають «смаковершників» та охоронців для ялинок

ТОП-5 «новорічних» вакансій у Дніпрі: шукають «смаковершників» та охоронців для ялинок

Сьогодні 17:50
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Традиційно під Новий рік у Дніпрі з'являються вакансії з тимчасовою зайнятістю – співробітники потрібні на короткий термін, поки тривають свята, але щодо вакансій надалі здобувач може розраховувати на продовження трудових відносин.

Новости Днепра про ТОП-5 «новорічних» вакансій у Дніпрі: шукають «смаковершників» та охоронців для ялинок

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 вакансій для новорічного підробітку у Дніпрі.

Мережа супермаркетів шукає «смаковершників», тобто кур’єрів, які розводитимуть продукцію магазину автомобілем. Пропонують гнучкий графік роботи, знижки на товари власного виробництва, оплату праці двічі на місяць та доплату за роботу в негоду, компенсацію палива та страховку від нещасних випадків, поки кур’єр буде в дорозі. Від претендента потрібно комплектувати замовлення та доставляти їх споживачам, а також ввічливо та привітно спілкуватися з покупцями. Також від кур’єра потрібно знати правила дорожнього руху та мати смартфон, куди можна встановити спеціальну програму від супермаркету. Платити обіцяють від 26 до 46 тис грн на місяць.

Новости Днепра про ТОП-5 «новорічних» вакансій у Дніпрі: шукають «смаковершників» та охоронців для ялинок

Пакувальник подарунків у Дніпрі може заробити від 10 до 15 тис грн. Все, що потрібно від претендента – відсутність шкідливих звичок, відповідальність, активність, дисциплінованість та швидкий темп роботи. Потрібно буде комплектувати та упаковувати товар для відправлення, фасувати його та сканувати-маркувати.

Новости Днепра про ТОП-5 «новорічних» вакансій у Дніпрі: шукають «смаковершників» та охоронців для ялинок

Для охорони точки продажу ялинок потрібний охоронець. Робота сезонна, останній робочий день – 31 грудня. Зарплата – 5-7 тис. грн. Охороняти ялинки потрібно буде сидячи у теплій машині. Робочий час з 21:00 до 9:00. Один вихід оцінюється у 500 грн.

Новости Днепра про ТОП-5 «новорічних» вакансій у Дніпрі: шукають «смаковершників» та охоронців для ялинок

Від 12 до 14 тис грн у Дніпрі може заробити аніматор – його шукають до ресторану, де є дитяча кімната. Серед основних вимог – відповідальність, уміння працювати з дітьми різного віку, терпіння, стійкість до стресу, врівноваженість. Оплата погодинна. Робочий день – з 13:00 до 21:00.

Новости Днепра про ТОП-5 «новорічних» вакансій у Дніпрі: шукають «смаковершників» та охоронців для ялинок

Комірник, який поєднуватиме свої обов’язки з роботою кур’єра з доставки товару на пошту, може заробити в Дніпрі до 10 тис грн на місяць. До обов’язків претендента входить не лише упаковка товару, а й оформлення накладних у кабінеті Нової пошти, Укрпошти та «Розетки», відвантаження замовлень у відділеннях.

Новости Днепра про ТОП-5 «новорічних» вакансій у Дніпрі: шукають «смаковершників» та охоронців для ялинок

 

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Новости Днепра про ТОП-5 «новорічних» вакансій у Дніпрі: шукають «смаковершників» та охоронців для ялинокУкраїнська Новости Днепра про ТОП-5 «новорічних» вакансій у Дніпрі: шукають «смаковершників» та охоронців для ялинокРусский

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