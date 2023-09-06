Толпа людей «гоняла» по селу на Днепропетровщине в поисках гуманитарки: в сельсовете дали колоритный комментарий

Курьезный случай произошел в Красногригорьевской территориальной общине.

Жители поселка Красногригорьевка периодически получают гуманитарку от разных благотворительных фондов. На днях появилась информация о том, что у лицея будут выдавать помощь. Конечно, люди собрались в назначенное время у учебного заведения, но впоследствии поняли, что произошла ошибка. Кто-то предположил, что односельчане перепутали место.

Как рассказали потом представители Красногригоревской ТГ, это была шутка или сплетня, вышедшие из-под контроля.

В сельсовете достаточно колоритно описали эту ситуацию:

Не было бы так досадно, если бы не было очевидно. А история следующая: как это бывает, кто-то кому-то сказал не официально по секрету, что сегодня в пгт Красногригорьевка будет выдаваться какая-то гуманитарная помощь, какой-то организацией. Конечно, люди быстро подхватили эту тему и под «грифом секретно» быстро разнесли почти по всему поселку) Возле лицея собралась толпа людей, ожидавших обещанную гуманитарную помощь от благотворителей. Собралось немало местных жителей. Но прождав определенный промежуток времени, благодетелей так и не увидели. Поэтому кто-то быстро сообразил и решил подсказать, что видел только этих благотворителей в другой стороне поселка. Толпа загудела и подняв пыль переместилась в другую сторону поселка, продолжая ждать там. Благотворители не явились и там, поэтому верным решение было одно: «Расходимся!». И чтобы уж точно поставить точку кто-то из толпы выкрикнул: «Да их сюда не пустил поселковый совет!», — написали в телеграмм-канал Красногригоревской ТГ.

В сельсовете напомнили, что о выдаче гуманитарки всегда извещают на официальных страницах ТГ. А на этот раз кто зло пошутил и заставил людей бегать по поселку в поисках пункта выдачи помощи.

Поэтому просим не сплетничать, не вестись на поводу, чтобы вас не обманули. Это была какая-то злая шутка, пожалуй, но нельзя быть такими доверчивыми. Читайте там, где слова подтверждены чем-то, где гарантируют, а не «бабка надвое гадала». Всем без исключения хорошего дня, а врагам – справедливого наказания! – прокомментировали ситуацию представители сельсовета.

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