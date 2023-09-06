Юрба людей “ганяла” по селу на Дніпропетровщині у пошуках гуманітарки: у сільраді дали колоритний коментар

Курйозний випадок стався у Червоногригорівській територіальній громаді.

Мешканці селища Червоногригорівка періодично отримують гуманітарку від різних благодійних фондів. Днями з’явилася інформація про те, що біля ліцею видаватимуть допомогу. Звичайно, люди зібралися у назначений час біля навчального закладу, але згодом зрозуміли, що сталася якась помилка. Хтось припустив, що односельчани переплутали місце.

Як розповіли потім представники Червоногригорівської ТГ, це був жарт або плітка, які вийшли з-під контролю.

У сільраді досить колоритно описали цю ситуацію:

Не було б так прикро, якби не було очевидно. А історія наступна: як то буває, хтось комусь сказав не офіційно по секрету, що сьогодні в смт Червоногригорівка буде видаватись якась гуманітарна допомога, якоюсь організацією. Звісно, люди швиденько підхопили цю тему і під “грифом секретно” швиденько рознесли майже по всьому селищу) Біля ліцею зібралась юрба людей, які чекали на обіцяну гуманітарну допомогу від благодійників. Зібралось чимало місцевих жителів. Але прочекавши певний проміжок часу, благодійників так і не побачили. Тому хтось швидко зметикував і вирішив підказати, що бачив щойно цих благодійників в іншому боці селища. Юрба загула і піднявши куряву перемістилась в інший бік селища продовжуючи чекати там. Благодійники не з’явились і там, тому вірним рішення було одне: “Розходимся!”. І щоб вже точно поставити крапку хтось з юрби вигукнув: “Так їх сюди не пустила селищна рада!”, – написали в телеграм-канал Червоногригорівської ТГ.

У сільраді нагадали, що про видачу гуманітарки завжди сповіщають на офіційних сторінках ТГ. А цього разу хтось зло пожартував та змусив людей бігати по селищу в пошуках пункту видачі допомоги.

Тому просимо не пліткувати, не вестись на поводу, щоб вас часом не ошукали. Це був якийсь злий жарт мабуть, але не можна бути такими довірливими. Читайте там де слова підтверджені чимось, де гарантують, а не “бабка надвоє гадала”. Всім без виключення гарного дня, а ворогам – справедливого покарання! – прокоментували ситуацію представники сільради.

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