У Дніпрі з’явився паркан-вишиванка (ФОТО)

На 12 кварталі помітили незвичний паркан-вишиванку.

На 12 кварталі з’явився паркан, який схожий на вишиванку. За словами дніпрянки Вікторії, яка першою помітила незвичний благоустрій поблизу дитячого садочку.

Є на житловому масиві 12 Квартал чудове місце, де знаходиться на алеї дитячий садочок #203 “Орлятко”. В цей садочок ходила я малою, ходила і моя донька. Зараз в ньому не чути дзвінкий дитячий гомін… Але подивіться – який же він гарний! З нетерпінням чекає на малечу, – пише Вікторія.

Квадратики на паркані перев’язали різнокольоровими пластиковими стяжками, тому здається наче це вишивка нитками, але на гігантському полотні.

Серед “вишитих” фігур – маки, соняхи та синьо-жовті голуби.

Місцеві оцінили креатив дитячого садочку та кажуть, що паркан з вишивкою – чудова ідея.

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