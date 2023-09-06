У Дніпрі з’явився паркан-вишиванка (ФОТО)

На 12 кварталі з’явився паркан, який схожий на вишиванку. За словами дніпрянки Вікторії, яка першою помітила незвичний благоустрій поблизу дитячого садочку.
Є на житловому масиві 12 Квартал чудове місце, де знаходиться на алеї дитячий садочок #203 “Орлятко”. В цей садочок ходила я малою, ходила і моя донька. Зараз в ньому не чути дзвінкий дитячий гомін… Але подивіться – який же він гарний! З нетерпінням чекає на малечу, – пише Вікторія.
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