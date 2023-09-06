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У Дніпрі з’явився паркан-вишиванка (ФОТО)

Сьогодні 14:03
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На 12 кварталі помітили незвичний паркан-вишиванку.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явився паркан-вишиванка (ФОТО)

На 12 кварталі з’явився паркан, який схожий на вишиванку. За словами дніпрянки Вікторії, яка першою помітила незвичний благоустрій поблизу дитячого садочку. 

Є на житловому масиві 12 Квартал чудове місце, де знаходиться на алеї дитячий садочок #203 “Орлятко”. В цей садочок ходила я малою, ходила і моя донька. Зараз в ньому не чути дзвінкий дитячий гомін… Але подивіться – який же він гарний! З нетерпінням чекає на малечу, – пише Вікторія. 
 
Квадратики на паркані перев’язали різнокольоровими пластиковими стяжками, тому здається наче це вишивка нитками, але на гігантському полотні. 
 
Серед “вишитих” фігур – маки, соняхи та синьо-жовті голуби. 
 
Місцеві оцінили креатив дитячого садочку та кажуть, що паркан з вишивкою – чудова ідея. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі з'явився паркан-вишиванка (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі з'явився паркан-вишиванка (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі з'явився паркан-вишиванка (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі з'явився паркан-вишиванка (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі з'явився паркан-вишиванка (ФОТО)Українська

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