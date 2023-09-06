В Днепре появился забор-вышиванка (ФОТО)

На 12 квартале появился забор, похожий на вышиванку. Об этом рассказала днепрянка Виктория, которая первая заметила необычное благоустройство вблизи детского сада,
Есть на жилом массиве 12 Квартал отличное место, где находится на аллее детский сад #203 «Орленок». В этот сад ходила я малышкой, ходила и моя дочь. Сейчас в нем не слышен звонкий детский говор… Но посмотрите – какой же он красивый! С нетерпением ждет малышей, — пишет Виктория.
Квадратики на заборе перевязали разноцветными пластиковыми стяжками, поэтому кажется, что это вышивка нитями, но на гигантском полотне.
Среди «вышитых» фигур – маки, подсолнухи и сине-желтые голуби.
Местные оценили креатив детского сада и говорят, что забор с вышивкой – отличная идея.
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