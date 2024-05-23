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  • Мер Дніпра розкрив імена пари, чиє фото розлетілося мережею та розчулило тисячі людей

Мер Дніпра розкрив імена пари, чиє фото розлетілося мережею та розчулило тисячі людей

Сьогодні 14:20
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Мер Дніпра розповів ким були дівчина та хлопець, чиє фото напередодні розлетілося мережею.

Новости Днепра про Мер Дніпра розкрив імена пари, чиє фото розлетілося мережею та розчулило тисячі людей

Днями в соцмережах почали ширити фото дівчини та хлопця із Дніпра. Світлина невідомої пари розчулила багатьох. 

Якби любов була фотографією. Світ, напевне, ніколи не зрозуміє реалії України сьогодні. Хтоб ви не були – безмежного щастя вашій родині, – написала в соцмережі журналістка із Дніпра Дарина Сухоніс. 

Невдовзі героїв цього фото вдалося знайти, повідомив мер Дніпра Борис Філатов. 

Лишень вчора я опублікував світлину молодої пари з песиком. Попри те, що фото й раніше зустрічалося у стрічці, однак ширилося там без авторства чи якихось деталей. Але після мого вчорашнього посту його герої знайшлися, – написав Філатов.

Новости Днепра про Мер Дніпра розкрив імена пари, чиє фото розлетілося мережею та розчулило тисячі людей

На фото Настя, Дем’ян та їхній чарівний шестирічний шпіц Каспік.

Я не переповідатиму тут історію цих людей. Вам достатньо знати, що це просто гідний приклад людських стосунків. Вона – розумниця та красуня. Він – Герой, котрому є на кого покластися у житті. І собака в них дуже товариський. Вкрав моє серце із перших секунд нашого знайомства, – розповів мер Дніпра.

Новости Днепра про Мер Дніпра розкрив імена пари, чиє фото розлетілося мережею та розчулило тисячі людей

Новости Днепра про Мер Дніпра розкрив імена пари, чиє фото розлетілося мережею та розчулило тисячі людей

Новости Днепра про Мер Дніпра розкрив імена пари, чиє фото розлетілося мережею та розчулило тисячі людей

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Новости Днепра про Мер Дніпра розкрив імена пари, чиє фото розлетілося мережею та розчулило тисячі людейУкраїнська

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