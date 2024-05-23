Мер Дніпра розкрив імена пари, чиє фото розлетілося мережею та розчулило тисячі людей

Днями в соцмережах почали ширити фото дівчини та хлопця із Дніпра. Світлина невідомої пари розчулила багатьох.
Якби любов була фотографією. Світ, напевне, ніколи не зрозуміє реалії України сьогодні. Хтоб ви не були – безмежного щастя вашій родині, – написала в соцмережі журналістка із Дніпра Дарина Сухоніс.
Невдовзі героїв цього фото вдалося знайти, повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
Лишень вчора я опублікував світлину молодої пари з песиком. Попри те, що фото й раніше зустрічалося у стрічці, однак ширилося там без авторства чи якихось деталей. Але після мого вчорашнього посту його герої знайшлися, – написав Філатов.
На фото Настя, Дем’ян та їхній чарівний шестирічний шпіц Каспік.
Я не переповідатиму тут історію цих людей. Вам достатньо знати, що це просто гідний приклад людських стосунків. Вона – розумниця та красуня. Він – Герой, котрому є на кого покластися у житті. І собака в них дуже товариський. Вкрав моє серце із перших секунд нашого знайомства, – розповів мер Дніпра.
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