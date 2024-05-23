Мэр Днепра раскрыл имена пары, чье фото разлетелось по сети и растрогало тысячи людей

Мэр Днепра рассказал, кем были девушка и парень, чье фото накануне разлетелось по сети.

На днях в соцсетях начали распространять фото девушки и парня из Днепра. Фотография неизвестной пары растрогала многих.

Будь любовь фотографией. Мир наверняка никогда не поймет реалии Украины сегодня. Кто бы вы ни были — безграничного счастья вашей семье, — написала в соцсети журналистка из Днепра Дарья Сухонис.

Вскоре героев этого фото удалось найти, сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Только вчера я опубликовал фотографию молодой пары с собачкой. Несмотря на то, что фото и раньше встречалось в ленте, однако распространялось там без авторства или каких-либо деталей. Но после моего вчерашнего поста его герои нашлись, – написал Филатов.

На фото Настя, Демьян и их волшебный шестилетний шпиц Каспик.

Я не буду рассказывать здесь историю этих людей. Вам достаточно знать, что это достойный пример человеческих отношений. Она – умница и красавица. Он – Герой, которому есть на кого положиться в жизни. И собака у них очень общительная. Украл мое сердце с первых секунд нашего знакомства, – рассказал мэр Днепра.

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