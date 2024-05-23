У Дніпрі знесуть стелу на в’їзді до міста: чи будуть встановлювати нову

У Дніпрі не будуть встановлювати нову стелу на в’їзді до міста.

У Дніпрі збираються знести стелу з надписом “Дніпро” на Слобожанському проспекті. Її демонтують через аварійний стан. Про це йдеться у проєкті рішення оприлюдненому на сайті міськради Дніпра. Однак нову конструкцію найближчим часом встановлювати не будуть.

Про це розповів головний художник Дніпра Сергій Білий, повідомляє “Дніпро ТВ”.

За його словами, зараз витрачати кошти та встановлювати нову стелу на в’їзді до Дніпра не на часі.

«Її взагалі давно потрібно було б прибрати, і щось нове зробити, але зараз є нагода і прийшов час її прибрати, але щось нового, поки що, як то кажуть, не на часі, і витрачати той самий мільйон гривень на побудування якоїсь краси – це трошки може зачекати», – пояснив головний художник Дніпра Сергій Білий.

Після повідомлення про демонтаж стели, у соцмережах поширювали візуалізацію нового монументу, який начебто встановлять за кошти інвесторів. Проте Сергій Білий зазначив, що це неправда і проєкт ще не затверджено.

«Проєкту немає. Це ескізи, і вони до проєкту не дуже придатні. Але так, ідеї є. А те, що шериться, я вважаю, що цього не буде, це не дуже подобається. А от що буде – взагалі поки що таке питання не стоїть», – сказав Сергій Білий.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: