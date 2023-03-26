Тесный ошейник передавил горло: в Никополе возле больницы выбросили щенка, который почти задохнулся

Об этом сообщили в никопольском приюте «Шанс на жизнь».
По словам волонтеров, на территории больницы нашли собаку, которая чуть не задохнулась из-за ошейника от блох. Скорее всего, предыдущие владельцы нацепили его на шею щенка и забыли снять, когда выбросили животное на улицу.
Четырехлапую нашли работники больницы. Сначала животное не доверяло людям и не давалось в руки, поэтому персонал только подкармливал животное. На днях щенка удалось забрать и наконец снять ошейник, передавивший горло так, что у собаки набухла голова.
Ребенок кряхчет при дыхании, еще немного и его бы ждала страшная смерть от удушья. Бросили на территории больницы. Думали, что врачи бросятся спасать малышей после ваших пыток? Врачи, может, и бросились бы, но девочка так испугана пережитым ужасом, что и близко к рукам не подходила. Хорошо, что хоть есть немного могла. Благодаря этому добрая душа тетя Валя хоть немного подкормила девочку, похожую на одуванчик, — рассказала волонтер.
Сейчас собаку спасают в местной ветклинике.
Ловить девчонку было не простой задачкой, но благодаря тете Вали, Вове и Роме мы справились. Девочка оказалась очень нежной, уже и хвостиком после капельницы и лекарства машет. Поняла, что спасаем ее жизнь. Надеюсь, что страшных последствий от столь сильного отека головы не будет. А раны на горлышке залечу, это не так ужасно как голова, — отметила волонтер.
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