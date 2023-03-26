Тісний нашийник передавив горло: у Нікополі біля лікарні викинули цуценя, яке ледь не задихнулося

У Нікополі, що на Дніпропетровщині, рятують собаку, яку ледь не задушив нашийник від бліх.

Про це повідомили в нікопольскому притулку “Шанс на життя”.

За словами волонтерів, на території лікарні знайшли собаку, яка ледь не задихнулася через нашийник від блох. Скоріше за все, попередні власники начепили його на шию цуценяти та забули зняти, коли викинули тварину на вулицю.

Чотирилапу знайшли працівники лікарні. Спочатку тварина не довіряла людям та не давалася в руки, тому персонал тільки підгодовував тварину. Днями цуценя вдалося забрати та нарешті зняти нашийник, який передавив горло так, що в собаки набрякла голова.

Дитина харчить при диханні, ще трохи і її б чекала страшна мученицька смерть від задухи. Кинули на території лікарні. Думали, що лікарі кинуться рятувати малечу після ваших тортур? Лікарі може й кинулися б, але дівчинка так перелякана пережитим жахом, що й близько до рук не підходила. Добре, що хоч їсти трохи могла. Завдяки цьому добра душа тьотя Валя хоч трошки підгодувала дівчинку, що стала схожа на кульбабку, – розповіла волонтер.

Наразі собаку рятують в місцевій ветклініці.

Ловити дівча було не простою задачкою, але завдяки тьоті Валі, Вові та Ромі ми справилися. Дівчинка виявилася дуже ніжною, вже й хвостиком після крапельниці та ліків махає. Зрозуміла, що рятуємо її життя. Сподіваюсь, що страшних наслідків від такого сильного набряку голови не буде. А рани на шийці залікую, це не так жахливо як голова, – зазначила волонтер.

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