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Новости Теперь официально: в Днепре переименовали проспект Гагарина, Титова и еще 90 улиц
Теперь официально: в Днепре переименовали проспект Гагарина, Титова и еще 90 улиц
В Днепре со второй попытки переименовали проспект Гагарина и 90 улиц.
Ранее
что в Днепре собираются переименовать 96 улиц, названия которых связаны с Россией. Однако похоже менять название четырех из них передумали. сообщалось,
На очередной сессии горсовета Днепра, 31 января, приняли решение о переименовании еще 92 улиц. Среди них улицы Софии Ковалевской, Титова и проспект Гагарина.
Это одно из самых масштабных переименований. Публикуем полный список с указанием новых и старых названий.
АНД район
Ул. Арбузова – ул. Васюринская
Ул. Бутлерова – ул. Николая Аркаса
Туп. Волго-Донской – туп. Торцевой
Ул. Дементьева – ул. Зиновия Матлы
Ул. Дмитровградская – ул. Стожаровская
Ул. Доватора – ул. Дядьковская
Ул. Лазарева – ул. Старинная
Ул. Левитана – ул. Титаровская
Ул. Лескова – ул. Касьянка
Ул. Минакова – ул. Яланецкая
Ул. Муравьева – ул. Аполлона Скальковского
Пер. Муравьева – пер. Скальковского
Ул. Некрасова – ул. Наталки Никулиной
Ул. Павлоградская – ул. Кинбурнская
Ул. Перовской – ул. Николая Самойленко
Пер. Перовской – пер. Николая Самойленко
Ул. Побежимова – ул. Григория Кочура
Пер. Покрышкина – пер. Приодинковский
Ул. Поленова – ул. Александра Архипенко
Пер. Поленова – ул. Архипенко
Ул. Скрябина – ул. Панаса Феденко
Ул. Софии Ковалевской – ул. Галины Мазепы
Ул. Чайковского – ул. Сержа Лифара
Туп. Чайковского – туп. Лифаревский
Пер. Чернышевского – пер. Забазарный
Индустриальный район
Ул. Генерала Захарченко – ул. Юрия Магалевского
Ул. Кропоткина – ул. Теренова
Ул. Лени Голикова – ул. Джеймса Мэйса
Ул. Менделеева – ул. Ичкерийская
Ул. Софии Ковалевской – ул. Галины Мазепы
Ул. Столетова – ул. Старозаводская
Новокодакский район
Ул. Академика Кисловского – ул. Роберта Конквеста
Ул. Белецкого – ул. Игната Хоткевича
Ул. Болятка – ул. Каскадная
Пер. Боткинский – пер. Охотничий
Ул. Брюллова – ул. Михаила Бойчука
Пер. Брюллова – пер. Бойчуковский
Ул. Высоцкого – ул. Старых Камней
Ул. Уильямса – ул. Павла Тушкана
Ул. Герцена – ул. Ореста Субтельного
Пер. Герцена – пер. Субтельного
Ул. Десняка – ул. Ивана Гоша
Ул. Добролюбова – ул. Канадская
Ул. Докучаева – ул. Олега Ольжича
Ул. Кочалова – ул. Романа Самокиша
Ул. Куприна – ул. Водограй
Ул. Мичурина – ул. Андрея Гулого-Гуленко
Ул. Некрасова – ул. Евгения Жандарова
Ул. Погодина – ул. Черемухи
Ул. Попова – ул. Ивана Ежакевича
Ул. Серова – ул. Петра Капшученко
Ул. Сеченова – ул. Василия Регея
Ул. Чеботарева – ул. Чернолесская
Ул. Шмидта – ул. Лесковатый Яр
Самарский район
Ул. Бестужева – ул. Ивана Рудичева
Ул. Вознюка – ул. Василия Грунтенко
Ул. Владивостокская – ул. Николая Лукаша
Ул. Илларионовская – ул. Добробатов
Ул. Маршала Тимошенко – ул. Миусская
Ул. Молодогвардейская – ул. Зимних Походов
Ул. Николаева – пер. Никольский
Ул. Пятигорская – ул. Прокопа Одымка
Ул. Синельниковская – ул. Кирилла Синельникова
Пер. Синельниковский – пер. Кирилла Синельникова
Ул. Туполева – ул. Ксеневская
Ул. Череповецкая – ул. Ульяны Крюченко
Соборный район
Ул. Воиновой – ул. Николая Гвоздя
Пр. Гагарина – пр. Науки
Туп. Игарский – туп. Лабораторный
Ул. Кольцова – ул. Капуловская
Ул. Корсакова – ул. Волжская
Ул. Маршала Судца – ул. Ветряных мельниц
Ул. Паустовского – ул. Анатолия Димарова
Ул. Черняховского – ул. Виктора Зелинского
Ул. Чехова – ул. Николая Николаенко
Ул. Шокальского – ул. Николая Вороного
Пер. Шокальского – пер. Вороного
Центральный район
Ул. Полетаева — ул. Петра Сильного
Ул. Титова – ул. Независимости
Чечеловский район
Ул. Братьев Бестужевых – ул. Старофабричная
Ул. Дмитрия Кедрина – ул. Братьев Воробьев
Ул. Крамского – ул. Николая Погребняка
Пер. Крамского – пер. Николая Погребняка
Ул. Лихачева – ул. Сергея Липковского
Ул. Малахова – ул. Попов Яр
Пер. Орловский – пер. Орливский
Ул. Седова – ул. Михаила Сапожникова
Ул. Тимирязева – ул. Гуцульская
Ул. Титова – ул. Независимости
Ул. Челябинская – ул. Емельяна Логуша
Шевченковский район
Ул. Блока – ул. Вечерняя
Просп. Гагарина – просп. Науки
Ул. Платова – ул. Готская
Пер. Платова – пер. Готский
Ул. Толстого – ул. Емельяна Прицака
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