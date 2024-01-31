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  • Теперь официально: в Днепре переименовали проспект Гагарина, Титова и еще 90 улиц

Теперь официально: в Днепре переименовали проспект Гагарина, Титова и еще 90 улиц

Сегодня 13:50
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В Днепре со второй попытки переименовали проспект Гагарина и 90 улиц.

Новости Днепра про Теперь официально: в Днепре переименовали проспект Гагарина, Титова и еще 90 улиц

Ранее сообщалось, что в Днепре собираются переименовать 96 улиц, названия которых связаны с Россией. Однако похоже менять название четырех из них передумали.

На очередной сессии горсовета Днепра, 31 января, приняли решение о переименовании еще 92 улиц. Среди них улицы Софии Ковалевской, Титова и проспект Гагарина.

Это одно из самых масштабных переименований. Публикуем полный список с указанием новых и старых названий.

АНД район

  • Ул. Арбузова – ул. Васюринская
  • Ул. Бутлерова – ул. Николая Аркаса
  • Туп. Волго-Донской – туп. Торцевой
  • Ул. Дементьева – ул. Зиновия Матлы
  • Ул. Дмитровградская – ул. Стожаровская
  • Ул. Доватора – ул. Дядьковская
  • Ул. Лазарева – ул. Старинная
  • Ул. Левитана – ул. Титаровская
  • Ул. Лескова – ул. Касьянка
  • Ул. Минакова – ул. Яланецкая
  • Ул. Муравьева – ул. Аполлона Скальковского
  • Пер. Муравьева – пер. Скальковского
  • Ул. Некрасова – ул. Наталки Никулиной
  • Ул. Павлоградская – ул. Кинбурнская
  • Ул. Перовской – ул. Николая Самойленко
  • Пер. Перовской – пер. Николая Самойленко
  • Ул. Побежимова – ул. Григория Кочура
  • Пер. Покрышкина – пер. Приодинковский
  • Ул. Поленова – ул. Александра Архипенко
  • Пер. Поленова – ул. Архипенко
  • Ул. Скрябина – ул. Панаса Феденко
  • Ул. Софии Ковалевской – ул. Галины Мазепы
  • Ул. Чайковского – ул. Сержа Лифара
  • Туп. Чайковского – туп. Лифаревский
  • Пер. Чернышевского – пер. Забазарный

Индустриальный район

  • Ул. Генерала Захарченко – ул. Юрия Магалевского
  • Ул. Кропоткина – ул. Теренова
  • Ул. Лени Голикова – ул. Джеймса Мэйса
  • Ул. Менделеева – ул. Ичкерийская
  • Ул. Софии Ковалевской – ул. Галины Мазепы
  • Ул. Столетова – ул. Старозаводская

Новокодакский район

  • Ул. Академика Кисловского – ул. Роберта Конквеста
  • Ул. Белецкого – ул. Игната Хоткевича
  • Ул. Болятка – ул. Каскадная
  • Пер. Боткинский – пер. Охотничий
  • Ул. Брюллова – ул. Михаила Бойчука
  • Пер. Брюллова – пер. Бойчуковский
  • Ул. Высоцкого – ул. Старых Камней
  • Ул. Уильямса – ул. Павла Тушкана
  • Ул. Герцена – ул. Ореста Субтельного
  • Пер. Герцена – пер. Субтельного
  • Ул. Десняка – ул. Ивана Гоша
  • Ул. Добролюбова – ул. Канадская
  • Ул. Докучаева – ул. Олега Ольжича
  • Ул. Кочалова – ул. Романа Самокиша
  • Ул. Куприна – ул. Водограй
  • Ул. Мичурина – ул. Андрея Гулого-Гуленко
  • Ул. Некрасова – ул. Евгения Жандарова
  • Ул. Погодина – ул. Черемухи
  • Ул. Попова – ул. Ивана Ежакевича
  • Ул. Серова – ул. Петра Капшученко
  • Ул. Сеченова – ул. Василия Регея
  • Ул. Чеботарева – ул. Чернолесская
  • Ул. Шмидта – ул. Лесковатый Яр

Самарский район

  • Ул. Бестужева – ул. Ивана Рудичева
  • Ул. Вознюка – ул. Василия Грунтенко
  • Ул. Владивостокская – ул. Николая Лукаша
  • Ул. Илларионовская – ул. Добробатов
  • Ул. Маршала Тимошенко – ул. Миусская
  • Ул. Молодогвардейская – ул. Зимних Походов
  • Ул. Николаева – пер. Никольский
  • Ул. Пятигорская – ул. Прокопа Одымка
  • Ул. Синельниковская – ул. Кирилла Синельникова
  • Пер. Синельниковский – пер. Кирилла Синельникова
  • Ул. Туполева – ул. Ксеневская
  • Ул. Череповецкая – ул. Ульяны Крюченко

Соборный район

  • Ул. Воиновой – ул. Николая Гвоздя
  • Пр. Гагарина – пр. Науки
  • Туп. Игарский – туп. Лабораторный
  • Ул. Кольцова – ул. Капуловская
  • Ул. Корсакова – ул. Волжская
  • Ул. Маршала Судца – ул. Ветряных мельниц
  • Ул. Паустовского – ул. Анатолия Димарова
  • Ул. Черняховского – ул. Виктора Зелинского
  • Ул. Чехова – ул. Николая Николаенко
  • Ул. Шокальского – ул. Николая Вороного
  • Пер. Шокальского – пер. Вороного

Центральный район

  • Ул. Полетаева — ул. Петра Сильного
  • Ул. Титова – ул. Независимости

Чечеловский район

  • Ул. Братьев Бестужевых – ул. Старофабричная
  • Ул. Дмитрия Кедрина – ул. Братьев Воробьев
  • Ул. Крамского – ул. Николая Погребняка
  • Пер. Крамского – пер. Николая Погребняка
  • Ул. Лихачева – ул. Сергея Липковского
  • Ул. Малахова – ул. Попов Яр
  • Пер. Орловский – пер. Орливский
  • Ул. Седова – ул. Михаила Сапожникова
  • Ул. Тимирязева – ул. Гуцульская
  • Ул. Титова – ул. Независимости
  • Ул. Челябинская – ул. Емельяна Логуша

Шевченковский район

  • Ул. Блока – ул. Вечерняя
  • Просп. Гагарина – просп. Науки
  • Ул. Платова – ул. Готская
  • Пер. Платова – пер. Готский
  • Ул. Толстого – ул. Емельяна Прицака

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