Теперь официально: в Днепре переименовали проспект Гагарина, Титова и еще 90 улиц

В Днепре со второй попытки переименовали проспект Гагарина и 90 улиц.

Ранее сообщалось, что в Днепре собираются переименовать 96 улиц, названия которых связаны с Россией. Однако похоже менять название четырех из них передумали.

На очередной сессии горсовета Днепра, 31 января, приняли решение о переименовании еще 92 улиц. Среди них улицы Софии Ковалевской, Титова и проспект Гагарина.

Это одно из самых масштабных переименований. Публикуем полный список с указанием новых и старых названий.

АНД район

Ул. Арбузова – ул. Васюринская

Ул. Бутлерова – ул. Николая Аркаса

Туп. Волго-Донской – туп. Торцевой

Ул. Дементьева – ул. Зиновия Матлы

Ул. Дмитровградская – ул. Стожаровская

Ул. Доватора – ул. Дядьковская

Ул. Лазарева – ул. Старинная

Ул. Левитана – ул. Титаровская

Ул. Лескова – ул. Касьянка

Ул. Минакова – ул. Яланецкая

Ул. Муравьева – ул. Аполлона Скальковского

Пер. Муравьева – пер. Скальковского

Ул. Некрасова – ул. Наталки Никулиной

Ул. Павлоградская – ул. Кинбурнская

Ул. Перовской – ул. Николая Самойленко

Пер. Перовской – пер. Николая Самойленко

Ул. Побежимова – ул. Григория Кочура

Пер. Покрышкина – пер. Приодинковский

Ул. Поленова – ул. Александра Архипенко

Пер. Поленова – ул. Архипенко

Ул. Скрябина – ул. Панаса Феденко

Ул. Софии Ковалевской – ул. Галины Мазепы

Ул. Чайковского – ул. Сержа Лифара

Туп. Чайковского – туп. Лифаревский

Пер. Чернышевского – пер. Забазарный

Индустриальный район

Ул. Генерала Захарченко – ул. Юрия Магалевского

Ул. Кропоткина – ул. Теренова

Ул. Лени Голикова – ул. Джеймса Мэйса

Ул. Менделеева – ул. Ичкерийская

Ул. Софии Ковалевской – ул. Галины Мазепы

Ул. Столетова – ул. Старозаводская

Новокодакский район

Ул. Академика Кисловского – ул. Роберта Конквеста

Ул. Белецкого – ул. Игната Хоткевича

Ул. Болятка – ул. Каскадная

Пер. Боткинский – пер. Охотничий

Ул. Брюллова – ул. Михаила Бойчука

Пер. Брюллова – пер. Бойчуковский

Ул. Высоцкого – ул. Старых Камней

Ул. Уильямса – ул. Павла Тушкана

Ул. Герцена – ул. Ореста Субтельного

Пер. Герцена – пер. Субтельного

Ул. Десняка – ул. Ивана Гоша

Ул. Добролюбова – ул. Канадская

Ул. Докучаева – ул. Олега Ольжича

Ул. Кочалова – ул. Романа Самокиша

Ул. Куприна – ул. Водограй

Ул. Мичурина – ул. Андрея Гулого-Гуленко

Ул. Некрасова – ул. Евгения Жандарова

Ул. Погодина – ул. Черемухи

Ул. Попова – ул. Ивана Ежакевича

Ул. Серова – ул. Петра Капшученко

Ул. Сеченова – ул. Василия Регея

Ул. Чеботарева – ул. Чернолесская

Ул. Шмидта – ул. Лесковатый Яр

Самарский район

Ул. Бестужева – ул. Ивана Рудичева

Ул. Вознюка – ул. Василия Грунтенко

Ул. Владивостокская – ул. Николая Лукаша

Ул. Илларионовская – ул. Добробатов

Ул. Маршала Тимошенко – ул. Миусская

Ул. Молодогвардейская – ул. Зимних Походов

Ул. Николаева – пер. Никольский

Ул. Пятигорская – ул. Прокопа Одымка

Ул. Синельниковская – ул. Кирилла Синельникова

Пер. Синельниковский – пер. Кирилла Синельникова

Ул. Туполева – ул. Ксеневская

Ул. Череповецкая – ул. Ульяны Крюченко

Соборный район

Ул. Воиновой – ул. Николая Гвоздя

Пр. Гагарина – пр. Науки

Туп. Игарский – туп. Лабораторный

Ул. Кольцова – ул. Капуловская

Ул. Корсакова – ул. Волжская

Ул. Маршала Судца – ул. Ветряных мельниц

Ул. Паустовского – ул. Анатолия Димарова

Ул. Черняховского – ул. Виктора Зелинского

Ул. Чехова – ул. Николая Николаенко

Ул. Шокальского – ул. Николая Вороного

Пер. Шокальского – пер. Вороного

Центральный район

Ул. Полетаева — ул. Петра Сильного

Ул. Титова – ул. Независимости

Чечеловский район

Ул. Братьев Бестужевых – ул. Старофабричная

Ул. Дмитрия Кедрина – ул. Братьев Воробьев

Ул. Крамского – ул. Николая Погребняка

Пер. Крамского – пер. Николая Погребняка

Ул. Лихачева – ул. Сергея Липковского

Ул. Малахова – ул. Попов Яр

Пер. Орловский – пер. Орливский

Ул. Седова – ул. Михаила Сапожникова

Ул. Тимирязева – ул. Гуцульская

Ул. Титова – ул. Независимости

Ул. Челябинская – ул. Емельяна Логуша

Шевченковский район

Ул. Блока – ул. Вечерняя

Просп. Гагарина – просп. Науки

Ул. Платова – ул. Готская

Пер. Платова – пер. Готский

Ул. Толстого – ул. Емельяна Прицака

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