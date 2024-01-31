Тепер офіційно: у Дніпрі перейменували проспект Гагаріна, Титова та ще 90 вулиць

У Дніпрі з другої спроби перейменували проспект Гагаріна та ще 90 вулиць.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі збираються перейменувати 96 вулиць, чиї назви пов’язані з Росією. Однак схоже змінювати назву чотирьох із них передумали.

На черговій сесії міськради Дніпра, 31 січня, прийняли рішення про перейменування ще 92 вулиць. Серед них вулиці Софії Ковалевської, Тітова та проспект Гагаріна.

Це одне з наймасштабніших перейменувань. Публікуємо повний перелік із зазначенням нових та старих назв.

АНД район

Вул. Арбузова – вул. Васюринська

Вул. Бутлерова – вул. Миколи Аркаса

Туп. Волго-Донський – туп. Торцевий

Вул. Дементьєва – вул. Зиновія Матли

Вул. Дмитровградська – вул. Стожарівська

Вул. Доватора – вул. Дядьківська

Вул. Лазарева – вул. Старовинна

Вул. Левітана – вул. Титарівська

Вул. Лєскова – вул. Касьянка

Вул. Минакова – вул. Яланецька

Вул. Муравйова – вул. Аполлона Скальковського

Пров. Муравйова – пров. Скальковського

Вул. Некрасова – вул. Наталки Нікуліної

Вул. Павлоградська – вул. Кінбурнська

Вул. Перовської – вул. Миколи Самійленка

Пров. Перовської – пров. Миколи Самійленка

Вул. Побєжимова – вул. Григорія Кочура

Пров. Покришкіна – пров. Приодинківський

Вул. Полєнова – вул. Олександра Архипенка

Пров. Полєнова – вул. Архипенка

Вул. Скрябіна – вул. Панаса Феденка

Вул. Софії Ковалевської – вул. Галини Мазепи

Вул. Чайковського – вул. Сержа Лифара

Туп. Чайковського – туп. Лифарівський

Пров. Чернишевського – пров. Забазарний

Індустріальний район

Вул. Генерала Захарченка – вул. Юрія Магалевського

Вул. Кропоткіна – вул. Теренова

Вул. Льоні Голікова – вул. Джеймса Мейса

Вул. Менделєєва – вул. Ічкерійська

Вул. Софії Ковалевської – вул. Галини Мазепи

Вул. Столєтова – вул. Старозаводська

Новокодацький район

Вул. Академіка Кисловського – вул. Роберта Конквеста

Вул. Білецького – вул. Гната Хоткевича

Вул. Болятка – вул. Каскадна

Пров. Боткінський – пров. Мисливський

Вул. Брюллова – вул. Михайла Бойчука

Пров. Брюллова – пров. Бойчуківський

Вул. Висоцького – вул. Старих Каменів

Вул. Вільямса – вул. Павла Тушкана

Вул. Герцена – вул. Ореста Субтельного

Пров. Герцена – пров. Субтельного

Вул. Десняка – вул. Івана Гоша

Вул. Добролюбова – вул. Канадська

Вул. Докучаєва – вул. Олега Ольжича

Вул. Качалова – вул. Романа Самокиша

Вул. Купріна – вул. Водограю

Вул. Мічуріна – вул. Андрія Гулого-Гуленка

Вул. Некрасова – вул. Євгена Жандарова

Вул. Погодіна – вул. Черемшини

Вул. Попова – вул. Івана Їжакевича

Вул. Сєрова – вул. Петра Капшученка

Вул. Сєчєнова – вул. Василя Регея

Вул. Чеботарьова – вул. Чорноліська

Вул. Шмідта – вул. Ліскуватий Яр

Самарський район

Вул. Бестужева – вул. Івана Рудичіва

Вул. Вознюка – вул. Василя Грунтенка

Вул. Владивостоцька – вул. Микола Лукаша

Вул. Іларіонівська – вул. Добробатів

Вул. Маршала Тимошенка – вул. Міуська

Вул. Молодогвардійська – вул. Зимових Походів

Вул. Ніколаєва – пров. Микільський

Вул. П’ятигорська – вул. Прокопа Одимка

Вул. Синельниківська – вул. Кирила Синельникова

Пров. Синельниківський – пров. Кирила Синельникова

Вул. Туполєва – вул. Ксеніївська

Вул. Череповецька – вул. Уляни Крюченко

Соборний район

Вул. Воїнової – вул. Миколи Гвоздя

Пр. Гагаріна – пр. Науки

Туп. Ігарський – туп. Лабораторний

Вул. Кольцова – вул. Капулівська

Вул. Корсакова – вул. Вовнизька

Вул. Маршала Судця – вул. Вітряків

Вул. Паустовського – вул. Анатолія Дімарова

Вул. Черняховського – вул. Віктора Зелінського

Вул. Чехова – вул. Миколи Миколаєнка

Вул. Шокальського – вул. Миколи Вороного

Пров. Шокальського – пров. Вороного

Центральний район

Вул. Полєтаєва – вул. Петра Дужого

Вул. Титова – вул. Незалежності

Чечелівський район

Вул. Братів Бестужевих – вул. Старофабрична

Вул. Дмитра Кедріна – вул. Братів Горобців

Вул. Крамського – вул. Миколи Погрібняка

Пров. Крамського – пров. Миколи Погрібняка

Вул. Лихачова – вул. Сергія Липківського

Вул. Малахова – вул. Попів Яр

Пров. Орловський – пров. Орлівський

Вул. Сєдова – вул. Михайла Сапожнікова

Вул. Тимірязєва – вул. Гуцульська

Вул. Титова – вул. Незалежності

Вул. Челябінська – вул. Омеляна Логуша

Шевченківський район

Вул. Блока – вул. Вечірня

Просп. Гагаріна – прос. Науки

Вул. Платова – вул. Готська

Пров. Платова – пров. Готський

Вул. Толстого – вул. Омеляна Пріцака

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