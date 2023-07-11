Тело практически разложилось: в Днепре нашли мертвым мужчину, которого искали с апреля

В понедельник, 10 июля, в Днепре в камышах на пляже Ломовский местные жители обнаружили труп мужчины.

Тело практически разложилось – остались только кости и фрагменты кожи.

Как сообщает «Информатор», погибшим может быть Владимир Рындюк, который пропал еще в апреле 2023 года.

Известно, что тогда он ушел из дома на улице Войцеховича и последний раз его видели на Ломовском кладбище. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Полиция пока не подтвердила эту информацию.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра обнаружили тело женщины без одежды: что говорят в полиции.

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