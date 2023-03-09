Тайны памятника Шевченко в Днепре: где стоял самый первый и откуда лампасы на штанах поэта

Сегодня исполняется 209 лет со дня рождения Тараса Шевченко. Во многих городах мира установлены памятники в честь украинского поэта и живописца. В этот день многие несут к ним цветы, чтобы почтить память Кобзаря.

Всего в мире насчитывается более 1100 памятников украинскому поэту. Больше тысячи из них расположены на территории Украины, еще около 100 – в 44 странах мира. Эта цифра является рекордом по количеству монументов, возведенных в честь украинского писателя за рубежом.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как в Днепре появился самый известный памятник Кобзарю и какие легенды про него ходят.

В Днепре на Монастырском острове установлен самый большой памятник Кобзарю в мире – высота фигуры поэта почти 10 метров. При этом высота постамента 10,5 метров. Статуя появилась там в 1959 году. До этого в парке Шевченко уже был памятник поэту. Его установили там сразу после окончания войны.

Но в 1957 году на Монастырский остров был построен мост и было принято решение установить на самой высокой точке острова монумент Кобзарю.

Проект постамента и монумента выполнили скульптор Иван Зноба и архитектор Лев Ветвицкий – жители нашего города. По замыслу новый памятник должен был быть похожим на тот, что стоял в парке, только большего размера.

Скульптуру отливали на трубопрокатном заводе. Ее вес составил 55 тонн. Чтобы установить памятник в парке его завезли на мост, потом с помощью крана спустили на воду и по воде перевезли на остров, где и установили. Любопытная деталь, до 2011 года на постаменте была табличка с именами тех, кто занимался созданием и установкой монумента поэту.

Существует городская легенда, что изначально на острове должен был стоять памятник Сталину, но его быстро «переквалифицировали» в монумент Кобзарю. по словам историков, в пользу того, что легенда является не выдуманной, а правдивой говорят огромные размеры памятника (в то время таких больших монументов никому кроме Сталина не ставили), а на брюках у Тараса Шевченко можно увидеть лампасы. Но документов, подтверждающих эту версию нет.

В 2011 году памятник отправили на реставрацию. На свое законное место он вернулся в марте 2014 года.

Постамент Кобзарю на острове является одним из символов города. Его изображение в разное время печатали в путеводителях, фотоальбомах, возле него фотографировались молодожены и выпускники школ.

В 1992 году в Днепре появился еще один монумент Тарасу Шевченко в молодости. Если раньше на крупные праздники цветы возлагали на Монастырском острове, то теперь – у памятника молодому Шевченко.

Старый памятник с парка был перевезен в поселок в Самарском районе Днепра, но в 2007 году его оттуда забрали на реконструкцию. Во время снятия с постамента он раскололся на части.

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