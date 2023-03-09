Таємниці пам’ятника Шевченку у Дніпрі: де стояв перший і звідки лампаси на штанах поета

Сьогодні виповнюється 209 років від дня народження Тараса Шевченка. У багатьох містах світу встановлено пам'ятники на честь українського поета та живописця. Цього дня багато хто несе до них квіти аби вшанувати пам'ять Кобзаря.

Загалом у світі налічується понад 1100 пам’ятників українському поетові. Більше тисячі з них розташовані на території України, ще близько 100 – у 44 країнах світу. Ця цифра є рекордом по кількості монументів, зведених на честь українського письменника за кордоном.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як у Дніпрі з’явився найвідоміший пам’ятник Кобзарю та які легенди про нього ходять.

У Дніпрі на Монастирському острові встановлено найбільший пам’ятник Кобзарю у світі – висота фігури поета майже 10 метрів. При цьому висота постаменту 10,5 метрів. Статуя з’явилася там 1959 року. До цього у парку Шевченка вже був пам’ятник поетові. Його встановили там одразу після закінчення війни.

Але в 1957 році на Монастирський острів було збудовано міст і було прийнято рішення встановити на найвищій точці острова монумент Кобзарю.

Проект постаменту та монумента виконали скульптор Іван Зноба та архітектор Лев Ветвицький – мешканці нашого міста. За задумом новий пам’ятник мав бути схожим на той, що стояв у парку, тільки більшого розміру.

Скульптуру відливали на трубопрокатному заводі. Її вага становила 55 тонн. Щоб встановити пам’ятник у парку, його завезли на міст, потім за допомогою крана спустили на воду і по воді перевезли на острів, де і встановили. Цікава деталь, до 2011 року на постаменті була табличка з іменами тих, хто займався створенням та встановленням пам’ятника поетові.

Існує міська легенда, що спочатку на острові мав стояти пам’ятник Сталіну, але його швидко перекваліфікували в монумент Кобзарю. за словами істориків, на користь того, що легенда є не вигаданою, а правдивою говорять величезні розміри пам’ятника (тоді таких великих монументів нікому крім Сталіна не ставили), а на штанах у Тараса Шевченка можна побачити лампаси. Але документів, які б підтверджували цю версію, немає.

2011 року пам’ятник відправили на реставрацію. На своє законне місце він повернувся у березні 2014 року.

Постамент Кобзарю на острові є одним із символів міста. Його зображення у різний час друкували у путівниках, фотоальбомах, біля нього фотографувалися молодята та випускники шкіл.

1992 року в Дніпрі з’явився ще один монумент Тарасу Шевченку в молодості. Якщо раніше на великі свята квіти покладали на Монастирському острові, то тепер біля пам’ятника молодому Шевченку.

Старий пам’ятник із парку було перевезено до селища у Самарському районі Дніпра, але у 2007 році його звідти забрали на реконструкцію. Під час зняття із постаменту він розколовся на частини.

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