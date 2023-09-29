Синоптик рассказала, ждать ли жителям Днепра в выходные похолодания и дождей

Порадует ли в выходные погода – читайте дальше!

В эти выходные мы проведем сентябрь и встретим октябрь – суббота и воскресенье как раз пришлись на 30 сентября и 1 октября.

Какая будет погода в эти дни, рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, сентябрь завершится прекрасной погодой – в субботу повсюду в Украине ожидается теплая сухая погода. В течение дня +23+28 градусов.

Все на природу или, по крайней мере, стоит выйти из помещений, будет хорошо, – написала синоптик.

В воскресенье, 1 октября, в Украину придет холодный атмосферный фронт и обусловит в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях и Кропивницком с районами местами небольшие дожди. На востоке, юге, Полтавщине и Днепропетровщине в воскресенье сохранится сухая солнечная погода.

Температура воздуха после длительного тепла 1 октября снизится и составит в зоне деятельности фронта более скромные +16+20 градусов. Юг, восток, значительная часть центра в воскресенье еще побудут среди летних +23+28 градусов, – написала Наталья Диденко.

Напомним, ранее мы писали, что метеоролог рассказала, какой будет погода в октябре и когда ждать первый снег.

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