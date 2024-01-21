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Силы ПВО сбили ракету Х-59 в Днепровском районе

Сегодня 17:07
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Сегодня в Днепровском районе сбили ракету.

Новости Днепра про Силы ПВО сбили ракету Х-59 в Днепровском районе

Об этом сообщает Воздушное командование «Восход» в Facebook.

В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Напоминаем о соблюдении правил безопасности при сигнале тревоги, — говорится в сообщении.

Тревога также объявлялась в юго-восточных областях Украины.

Враг продолжает терроризировать Днепропетровщину. Сегодня мы сообщали, что в Марганце была повреждена линия электропередач в результате обстрелов.

Спасибо Воздушным Силам за защиту неба.

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Новости Днепра про Силы ПВО сбили ракету Х-59 в Днепровском районеУкраїнська Новости Днепра про Силы ПВО сбили ракету Х-59 в Днепровском районеРусский

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