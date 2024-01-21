Силы ПВО сбили ракету Х-59 в Днепровском районе

Об этом сообщает Воздушное командование «Восход» в Facebook.
В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Напоминаем о соблюдении правил безопасности при сигнале тревоги, — говорится в сообщении.
Тревога также объявлялась в юго-восточных областях Украины.
Враг продолжает терроризировать Днепропетровщину. Сегодня мы сообщали, что в Марганце была повреждена линия электропередач в результате обстрелов.
Спасибо Воздушным Силам за защиту неба.
Читайте также:
Автор:
В городе Кривой Рог задержан 46-летний мужчина, который хотел продавать…
В Днепре заметили экзотическую птицу родом из Австралии.
Взрыв в автомобиле на улице Подмогильного в Шевченковском районе города…
На войне вблизи н.п. Райгород Луганской области погиб военнослужащий ВСУ…
Сегодня утром в Запорожье произошел чрезвычайный случай. Мужчина застрелил прохожую, а затем покончил жизнь самоубийством.
В городе Кривой Рог задержан 46-летний мужчина, который хотел продавать сигареты и алкоголь без акциза.
В Днепре заметили экзотическую птицу родом из Австралии.
Взрыв в автомобиле на улице Подмогильного в Шевченковском районе города произошел после того, как завели двигатель.
На войне вблизи н.п. Райгород Луганской области погиб военнослужащий ВСУ Кисленко Дмитрий Анатольевич, 1976 г.р
Враг ночью снова обстреливал Никопольские общины.
Сегодня ночью в Днепре на пожаре погибла женщина с тремя детьми.
В Днепре в реанимацию к врачам доставили 16-летнюю девушку, которая пыталась покончить с собой.
Хорошего дня, друзья!
Сегодня в Шевченковском районе города взорвался автомобиль.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!