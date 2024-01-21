В Днепре заметили редкого тропического попугая, который может говорить

В Днепре заметили экзотическую птицу родом из Австралии.

Об этом сообщает Facebook-сообщество «Птицы Украины».

Один из местных жителей предположил, что путешественник скрылся от хозяина и смог привыкнуть к морозам.

Но попугай сразу узнал, а вид уже парень подсказал. Живёт в Днепре все морозы! розелла (беглец), — говорится в сообщении.

Розелла – это небольшой (до 30 см) вид попугаев, обитающий в Австралии и субтропиках.

Они быстро привыкают к людям, долго живут и могут научиться говорить несколько слов или свистеть мелодии.

Очевидно, попугай построил себе гнездо на дереве и теперь решит жить на свободе.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: