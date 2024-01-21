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У Дніпрі помітили рідкісного тропічного папугу, який може говорити

Сьогодні 13:59
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У Дніпрі помітили екзотичного птаха родом з Австралії.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісного тропічного папугу, який може говорити

Про це повідомляє Facebook-спільнота “Птахи України”.

Один з місцевих мешканців припустив, що мандрівник втік від господаря і зміг призвичаїтися до морозів.

Але папугу відразу впізнав, а вид вже хлопець підказав. Живе у Дніпрі всі морози! розелла (втікач), – йдеться у повідомленні.

Розелла – це невеликий (до 30 см) вид папуг, який живе в Австралії та субтропіках.

Вони швидко звикають до людей, довго живуть та можуть навчитися говорити декілька слів, або свистіти мелодії.

Вочевидь, папуга звів собі гніздо на дереві й тепер вирішити жити на волі.

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Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісного тропічного папугу, який може говоритиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісного тропічного папугу, який може говоритиРусский

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