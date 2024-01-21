У Дніпрі помітили рідкісного тропічного папугу, який може говорити

Про це повідомляє Facebook-спільнота “Птахи України”.
Один з місцевих мешканців припустив, що мандрівник втік від господаря і зміг призвичаїтися до морозів.
Але папугу відразу впізнав, а вид вже хлопець підказав. Живе у Дніпрі всі морози! розелла (втікач), – йдеться у повідомленні.
Розелла – це невеликий (до 30 см) вид папуг, який живе в Австралії та субтропіках.
Вони швидко звикають до людей, довго живуть та можуть навчитися говорити декілька слів, або свистіти мелодії.
Вочевидь, папуга звів собі гніздо на дереві й тепер вирішити жити на волі.
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