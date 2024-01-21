На Дніпропетровщині понад 11 тис осель залишилися без світла через ворожі обстріли

Ворог вночі знову обстрілював Нікопольські громади.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Моторошні звуки війни… Після опівночі їх знову чули у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Бо росіяни вдарили з важкої артилерії. Скерували туди й 2 дрони-камікадзе, — заявив голова Дніпропетровської ОВА.

Понівечені приватні будинки, гараж та господарські споруди.

У Марганці була пошкоджена лінія електропередач, внаслідок чого понад 11 тис осель залишилися без світла.

Комунальники вже повернули світло до більшості осель, загиблих та травмованих немає.

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