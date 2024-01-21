На Дніпропетровщині понад 11 тис осель залишилися без світла через ворожі обстріли

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Моторошні звуки війни… Після опівночі їх знову чули у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Бо росіяни вдарили з важкої артилерії. Скерували туди й 2 дрони-камікадзе, — заявив голова Дніпропетровської ОВА.
Понівечені приватні будинки, гараж та господарські споруди.
У Марганці була пошкоджена лінія електропередач, внаслідок чого понад 11 тис осель залишилися без світла.
Комунальники вже повернули світло до більшості осель, загиблих та травмованих немає.
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