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Сили ППО збили ракету Х-59 в Дніпровському районі

Сьогодні 17:07
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Сьогодні в Дніпровському районі збили ракету.

Новости Днепра про Сили ППО збили ракету Х-59 в Дніпровському районі

Про це повідомляє Повітряне командування “Схід” у Facebook.

В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Нагадуємо про дотримання правил безпеки під час сигналу тривоги, – сказано у повідомленні.

Тривога також оголошувалася у південно-східних областях України.

Ворог продовжує тероризувати Дніпропетровщину. Сьогодні ми повідомляли про те, що у Марганці була пошкоджена лінія електропередач, внаслідок обстрілів.

Дякуємо Повітряним Силам за захист неба.

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Новости Днепра про Сили ППО збили ракету Х-59 в Дніпровському районіУкраїнська Новости Днепра про Сили ППО збили ракету Х-59 в Дніпровському районіРусский

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