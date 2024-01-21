Сили ППО збили ракету Х-59 в Дніпровському районі

Про це повідомляє Повітряне командування “Схід” у Facebook.
В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Нагадуємо про дотримання правил безпеки під час сигналу тривоги, – сказано у повідомленні.
Тривога також оголошувалася у південно-східних областях України.
Ворог продовжує тероризувати Дніпропетровщину. Сьогодні ми повідомляли про те, що у Марганці була пошкоджена лінія електропередач, внаслідок обстрілів.
Дякуємо Повітряним Силам за захист неба.
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