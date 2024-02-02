Суд арестовал квартиру предателя Царева в центре Днепра

Речь идет о квартире в центре Днепра, земельном участке на Киевщине, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму – санатории «Кирова» и музее «Усадьба княгини Барятинской», где сейчас и живет Царев.
Общая стоимость арестованной недвижимости «экс-регионала» составляет около полумиллиарда гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Блокировка активов фигуранта позволит предотвратить их перерегистрацию на подставных лиц во избежание дальнейшей конфискации имущества, – отметили в ведомстве.
По данным следствия, после захвата украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством рф, то есть регулярно платит деньги из рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде «налогов». Кроме того, Царев заключил договор с подразделением росгвардии по монтажу и обслуживанию технических средств охраны своих двух крымских объектов. Деньги за такие услуги бывший «регионал» платит непосредственно на банковские счета оккупационной группировки рф, которая дислоцируется на временно захваченном полуострове.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Цареву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины). Ранее СБУ квалифицировала преступные действия фигуранта по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины, – сообщили в СБУ.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве 11-летней девочки.
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