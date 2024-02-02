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Суд арештував квартиру зрадника Царьова у центрі Дніпра

Сьогодні 13:23
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За матеріалами Служби безпеки України суд арештував нерухомість колишнього народного депутата та зрадника Олега Царьова.

Новости Днепра про Суд арештував квартиру зрадника Царьова у центрі Дніпра

Йдеться про квартиру у центрі Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму – санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», де зараз і живе Царьов.

Загальна вартість арештованої нерухомості «ексрегіонала» становить майже пів мільярда гривень.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Блокування активів фігуранта дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна, – зазначили у відомстві.

Новости Днепра про Суд арештував квартиру зрадника Царьова у центрі Дніпра

Новости Днепра про Суд арештував квартиру зрадника Царьова у центрі Дніпра

Новости Днепра про Суд арештував квартиру зрадника Царьова у центрі Дніпра

За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства рф, тобто він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді «податків». Крім того, Царьов уклав договір з підрозділом росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони своїх двох кримських об’єктів. Гроші за такі послуги колишній «регіонал» сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання рф, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили Царьову про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Раніше СБУ кваліфікувала злочинні дії фігуранта за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України, – повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної дівчинки.

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Новости Днепра про Суд арештував квартиру зрадника Царьова у центрі ДніпраУкраїнська

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