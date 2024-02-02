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  • В Днепре избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве 11-летней девочки

В Днепре избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве 11-летней девочки

Сегодня 12:47
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31 января в Самарском районе города в канаве нашли тело ребенка с ножевыми ранениями. Как уточнили в полиции, это была 11-летняя пропавшая несколько дней назад девочка.

Новости Днепра про В Днепре избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве 11-летней девочки

В результате тщательного осмотра места происшествия и выяснения всех обстоятельств полицейские установили, что к умышленному убийству причастен 23-летний мужчина. Горожанину сообщили о подозрении по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Сегодня, 2 февраля, подозреваемому избрали меру пресечения – его взяли под стражу без определения размера залога сроком на 60 дней.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Отметим, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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