Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)

Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)

Сегодня 13:14
просмотров

Сегодня, 29 декабря, россияне массированно атаковали Днепр ракетами.

Новости Днепра про Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)

К сожалению, есть «прилеты» и разрушения. В городе повреждены торговый центр, жилые дома, 2 школы, библиотека, 2 амбулатории и роддом. Последствия атаки еще уточняются.

На сейчас известно о 5 погибших, 20 пострадавших, среди которых один ребенок.

К сожалению, из-за этой атаки десятки днепрян остались без жилья – перед самым Новым годом.

Новости Днепра про Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)

У кого-то в квартирах выбиты окна и двери, а у кого-то даже потрескались стены.

Новости Днепра про Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)

На это больно смотреть.

Новости Днепра про Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)

Сочувствуем каждому, кто пострадал из-за этой атаки.

Новости Днепра про Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)

А это обломки российского железа, летевшего утром по Днепру.

Новости Днепра про Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)

Отметим, полиция принимает заявления граждан, пострадавших в результате ракетной атаки на Днепр. Мобильный пункт приема обращений развернут во дворе домов №7 и №9 на улице Алана Шепарда (ранее Суворова)

Жители близлежащих домов, а также владельцы разрушенных и поврежденных при обстреле магазинов в торговом центре могут обратиться в полицию с заявлением и зафиксировать повреждения, – сообщили в полиции.

Новости Днепра про Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за ракетных ударов повреждено жилье сотрудников ДНУ.

Читайте также:

Новости Днепра про Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)Українська Новости Днепра про Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Куда жителям Днепра, жилье которых разрушено или повреждено в результате ракетных обстрелов рф, обращаться за материальной помощью
Новости Днепра
Сегодня 18:09
Куда жителям Днепра, жилье которых разрушено или повреждено в результате ракетных обстрелов рф, обращаться за материальной помощью

Важная информация!

В Днепре в результате ракетного удара уже 30 пострадавших, в том числе ребенок и полицейский: в каком они состоянии
Новости Днепра
Сегодня 17:03
В Днепре в результате ракетного удара уже 30 пострадавших, в том числе ребенок и полицейский: в каком они состоянии

Сегодня россияне еще раз подтвердили, что они – террористы.

В Днепре возобновят привычное движение троллейбусы, остановившиеся после «прилетов»
Новости Днепра
Сегодня 15:46
В Днепре возобновят привычное движение троллейбусы, остановившиеся после «прилетов»

Работа транспорта постепенно восстанавливается.

В Днепропетровской области установят дополнительные блокпосты, где могут проверять документы
Новости Днепра
Сегодня 15:09
В Днепропетровской области установят дополнительные блокпосты, где могут проверять документы

В Криворожском районе также установили комендатуру.

Последние новости

Куда жителям Днепра, жилье которых разрушено или повреждено в результате ракетных обстрелов рф, обращаться за материальной помощью
Куда жителям Днепра, жилье которых разрушено или повреждено в результате ракетных обстрелов рф, обращаться за материальной помощью

Важная информация!

Сегодня 18:09
7
просмотров
Сколько стоят самые дешевые однокомнатные квартиры в Самарском районе Днепра
Сколько стоят самые дешевые однокомнатные квартиры в Самарском районе Днепра

Цены на жилье могут отличаться в каждом районе города. Купить квартиру в Самарском районе Днепра может быть немного дешевле, чем в Соборном, но на цену также влияет и состояние самого жилья, инфраструктура рядом, состояние дома и этаж, на котором находится…

Сегодня 17:30
4
просмотров
В Днепре в результате ракетного удара уже 30 пострадавших, в том числе ребенок и полицейский: в каком они состоянии
В Днепре в результате ракетного удара уже 30 пострадавших, в том числе ребенок и полицейский: в каком они состоянии

Сегодня россияне еще раз подтвердили, что они – террористы.

Сегодня 17:03
6
просмотров
Больше отдыхать, но без денег: в Украине изменили некоторые условия для отпусков во время войны
Больше отдыхать, но без денег: в Украине изменили некоторые условия для отпусков во время войны

В Украине несколько изменили условия предоставления отпусков во время войны.

Сегодня 16:18
6
просмотров
В Кривом Роге 84-летняя женщина выпрыгнула из окна 9-го этажа
В Кривом Роге 84-летняя женщина выпрыгнула из окна 9-го этажа

К сожалению, от полученных травм бабушка умерла на месте.

Сегодня 15:46
7
просмотров
В Днепре возобновят привычное движение троллейбусы, остановившиеся после «прилетов»
В Днепре возобновят привычное движение троллейбусы, остановившиеся после «прилетов»

Работа транспорта постепенно восстанавливается.

Сегодня 15:46
4
просмотров
В Днепропетровской области установят дополнительные блокпосты, где могут проверять документы
В Днепропетровской области установят дополнительные блокпосты, где могут проверять документы

В Криворожском районе также установили комендатуру.

Сегодня 15:09
7
просмотров
Когда будем отмечать Щедрый вечер, кто такая Маланка и зачем водить козу
Когда будем отмечать Щедрый вечер, кто такая Маланка и зачем водить козу

Еще в январе 2023 года жители Днепра и Украины отмечали канун дня святого Василия Великого или Щедрый вечер, еще в народе его называют «праздник Маланки» или «Маланки и Василя». Праздновали его вечером 13 января. В этом году из-за того, что…

Сегодня 14:37
3
просмотров
«Постоянно переживает, что поезд уедет без нее»: в сети показали рабочие будни собаки-проводницы Николь из Днепра
«Постоянно переживает, что поезд уедет без нее»: в сети показали рабочие будни собаки-проводницы Николь из Днепра

После 24 февраля 2022 года изменилась жизнь каждого.

Сегодня 14:28
10
просмотров
В Днепре горожан не пустили в подвал школьного укрытия во время массированной атаки
В Днепре горожан не пустили в подвал школьного укрытия во время массированной атаки

В днепровской школе, недалеко от ТЦ, куда прилетела ракета, горожан не пустили в подвал укрытия.

Сегодня 14:21
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх