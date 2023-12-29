Стены потрескались, выбиты двери и окна: как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру (ФОТО)

Сегодня, 29 декабря, россияне массированно атаковали Днепр ракетами.

К сожалению, есть «прилеты» и разрушения. В городе повреждены торговый центр, жилые дома, 2 школы, библиотека, 2 амбулатории и роддом. Последствия атаки еще уточняются.

На сейчас известно о 5 погибших, 20 пострадавших, среди которых один ребенок.

К сожалению, из-за этой атаки десятки днепрян остались без жилья – перед самым Новым годом.

У кого-то в квартирах выбиты окна и двери, а у кого-то даже потрескались стены.

На это больно смотреть.

Сочувствуем каждому, кто пострадал из-за этой атаки.

А это обломки российского железа, летевшего утром по Днепру.

Отметим, полиция принимает заявления граждан, пострадавших в результате ракетной атаки на Днепр. Мобильный пункт приема обращений развернут во дворе домов №7 и №9 на улице Алана Шепарда (ранее Суворова)

Жители близлежащих домов, а также владельцы разрушенных и поврежденных при обстреле магазинов в торговом центре могут обратиться в полицию с заявлением и зафиксировать повреждения, – сообщили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за ракетных ударов повреждено жилье сотрудников ДНУ.

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