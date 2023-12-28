По Днепру разъезжает маршрутка с водителями-Сантами и елкой в салоне (ФОТО)

В одной из маршруток Днепра уже полный новогодний "джинглбелс".

На календаре 28 декабря, поэтому в городе придумывают все новые способы обрадовать людей. На маршруте, где курсирует маршрутка №136, появились водители одеты в костюмы Санта Клауса (нет, не Деда Мороза — его не существует). В салоне бушует новогоднее настроение, а над головами пассажиров свисают игрушки и дождик.

Новогоднюю сказку пассажирам решили подарить водители Юрий и Игорь. Волшебники на колесах даже поставили в салоне настоящую елку, не забыв украсить ее гирляндами и игрушками.

Спасибо за новогоднее настроение водителям 136 маршрутов Юрия и Игорь. В наше нелегкое время они сумели сделать пассажирам небольшой праздник! – пишут днепряне.

Пассажиры говорят, что водители устраивают новогоднюю сказку не первый год. Это уже традиция – за несколько дней до Нового года украшать салон и косплеить Санта-Клаусов.

Елочка стоит в углу, где нет сидений.

Напомним, ранее в Днепре видели Санта-Клауса на велосипеде, но был один нюанс.

Также мы публиковали график работы транспорта в новогодние выходные.

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