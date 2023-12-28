В Днепровском районе создали комендатуру: какие новые ограничения и правила ввели

В Днепровском и Синельниковском районах ввели новые военные ограничения.

В двух районах Днепропетровской области внедрили дополнительные меры военного положения. Речь идет о Днепровском и Синельниковском районах, где создали комендатуры. Об этом сообщили на сайте Синельниковского городского совета и странице Новоалександровской общины Днепровского района в Facebook.

Приказ № 137/0/13-23/4916/189/442 от 18 декабря 2023 г. об установлении нового Порядка издали ДнепрОВА и военные Оперативной группировки войск «Харьков», Оперативной группировки войск «Херсон», Оперативной группировки войск «Запорожье», говорится на странице Новоалександровской общины.

Теперь:

в течение действия правового режима военного положения установлен особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств;

введена проверка документов и осмотр вещей у лиц, в порядке, определенном постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2021 г. №1456;

предоставлено право проверки документов и осмотра вещей у лиц военнослужащим территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

Комендантом в Синельниковском районе стал начальник Синельниковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Шкнай. В Днепровском районе – Александр Щур.

В сущности, этим приказом представителям ТЦК официально разрешили останавливать автомобили, что проверять документы и личные вещи граждан на территории двух районов.

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