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В Днепровском районе создали комендатуру: какие новые ограничения и правила ввели

Сегодня 18:40
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В Днепровском и Синельниковском районах ввели новые военные ограничения.

Новости Днепра про В Днепровском районе создали комендатуру: какие новые ограничения и правила ввели

В двух районах Днепропетровской области внедрили дополнительные меры военного положения. Речь идет о Днепровском и Синельниковском районах, где создали комендатуры. Об этом сообщили на сайте Синельниковского городского совета и странице Новоалександровской общины Днепровского района в Facebook.

Приказ № 137/0/13-23/4916/189/442 от 18 декабря 2023 г. об установлении нового Порядка издали ДнепрОВА и военные Оперативной группировки войск «Харьков», Оперативной группировки войск «Херсон», Оперативной группировки войск «Запорожье», говорится на странице Новоалександровской общины.

Теперь:

  • в течение действия правового режима военного положения установлен особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств;
  • введена проверка документов и осмотр вещей у лиц, в порядке, определенном постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2021 г. №1456;
  • предоставлено право проверки документов и осмотра вещей у лиц военнослужащим территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

Комендантом в Синельниковском районе стал начальник Синельниковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Шкнай. В Днепровском районе – Александр Щур.

В сущности, этим приказом представителям ТЦК официально разрешили останавливать автомобили, что проверять документы и личные вещи граждан на территории двух районов.

Новости Днепра про В Днепровском районе создали комендатуру: какие новые ограничения и правила ввели

Новости Днепра про В Днепровском районе создали комендатуру: какие новые ограничения и правила ввели

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